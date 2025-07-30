Летний книжный фестиваль «Смены» пройдет в Альметьевске

Центр современной культуры «Смена» и Благотворительный фонд «Татнефть» 2 и 3 августа третий раз проведут в Альметьевске Летний книжный фестиваль. Событие станет завершением большого мультикультурного фестиваля «Каракуз», который проходит в городе с 18 июля.

В программе фестиваля: книжная ярмарка, лекции и дискуссии, детские занятия, воркшопы и ольфакторная лаборатория, специальные городские проекты и многое другое.

Фестиваль пройдет в сквере «Каракуз», общественном центре «Алмет», общественном центре «Комсомольский» и на других городских площадках.

Подробное расписание и детали обо всех инициативах фестиваля доступны в Телеграм-канале Летнего книжного фестиваля «Смены» в Альметьевске и на сайте проекта.

Фестиваль откроется книжной ярмаркой в сквере «Каракуз». Среди участников: «Абрикобукс», «Альпина», «Арт Волхонка», «Белая ворона/Albus corvus», «Карьера Пресс», «Компасгид», «Лайвбук», Музей современного искусства «Гараж», «Настя и Никита», «Полынь», «Редкая птица», «Розовый жираф», «Рухият», «Татарское книжное издательство», «Татмедиа», «Юлбасма», Ad Marginem, A+A, книжные магазины «Иначе говоря», «Смена» и другие.

Всего на ярмарке будут представлены книги более 50 издательств. Гости ярмарки познакомятся с главными литературными новинками, смогут купить книги без наценок и лично обсудить их с представителями издательств.

Образовательная программа Летнего книжного фестиваля «Смены» в Альметьевске реализуется совместно с федеральными и региональными партнерами, среди которых российские университеты и издательства.

О том, как и почему зарубежная музыка стала такой грустной, как сегодня развиваются частные библиотеки, как запахи влияют на восприятие города, как писать хорошие тексты и какие тренды сегодня видны в литературе Дальнего Востока и Азии расскажут музыкальный критик, автор телеграм-канала «ВОЙС» Владимир Завьялов, руководитель направления «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, журналист и эксперт в области моды Анзор Канкулов и многие другие.

Во время фестиваля пройдет серия дискуссий о книгах в Альметьевске и развитии библиотек. Сооснователь и программный директор Центра современной культуры «Смена» Кирилл Маевский и заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» по социальному развитию Ренат Мамин обсудят, каким будет книжное будущее Альметьевска и какие еще общественные пространства нужны городу.

При поддержке Фонда «Институт развития городов РТ» состоится презентация будущей книги «Привет, Татарстан!», готовящейся в рамках десятилетия Программы развития общественных пространств Республики Татарстан.

«Привет, Татарстан!» — первый детский иллюстрированный путеводитель по самобытной истории городов и природных территорий Татарстана. Издание расскажет о том, как сегодня развиваются города и малые поселения республики и какую роль в этом играют современные общественные пространства. В презентации примут участие художник-иллюстратор Эльмира Валиуллина и директор Фонда «Институт развития городов Татарстана» Наиля Зиннатуллина.

В рамках публичной программы в библиотеке Общественного центра «Алмет» также пройдет несколько лекций совместно с экофестивалем «Кладовка» от амбассадоров «Татнефти»: фотограф «Медиацентра» в Нижнекамске Радик Кутушев прочитает лекцию «Сурки, чайки-хохотуньи и редкие насекомые: чем уникальна природа Татарстана».

Летний книжный фестиваль — платформа для запуска новых городских инициатив и проектов, развивающих и усложняющих культурную жизнь Альметьевска. Помимо лекций и дискуссий, которые пройдут в библиотеке Общественного центра «Алмет», все желающие смогут посетить воркшопы в Общественном центре «Комсомольский». Эксперты обучат людей грамотному сторителлингу, азам создания музыки, расскажут о том, как придумывать увлекательные истории про свой город и реализовывать их мультформатно.

Для Летнего книжного фестиваля важно дать всем родителям возможность выбрать книги и послушать лекции, не переживая за своих детей. Специально для младших гостей фестиваля кураторы проекта «Смена Дети» совместно с педагогами, художниками и авторами детских иллюстрированных книг проведут серию занятий.

Вместе с иллюстратором Гузель Гариповой и дизайнером Юлией Дияровой дети создадут собственные модульные здания-мечты для будущего Альметьевска, сделают уникальные короны для королей и королев Альметьевска, попробуют себя в роли книжных дизайнеров и верстальщиков и обуздают стихию ветра.

Помимо специального издания в городе запустится краеведческий проект «Жил, работал и гулял», который расскажет о судьбах выдающихся людей, живших, работавших и гулявших по Альметьевску в советские годы. В главных зеленых зонах города расположатся кубические инсталляции с QR-кодами, ведущими на большой материал о героях проекта в издании «Инде. Алмет». Летний книжный фестиваль «Смены» предлагает сегодняшним жителям Альметьевска пройти по паркам города и узнать увлекательные истории жизни и рабочих будней героев прошлого.

«Жил, работал и гулял» — проект, созданный людьми, для которых важно говорить об истории Татарстана и о ярких личностях, которые здесь жили. Партнеры проекта: интернет-издание «Инде. Алмет», Центр современной культуры «Смена», Институт развития городов Татарстана, студия подкастов «Большая Красная» и краеведческий проект «Крот Казанский».

В 2024 на Летнем книжном фестивале впервые появилось архитектурное направление, в рамках которого казанские архитекторы создают временные, но функциональные переносные конструкции.

«Павильонную программу» завершит отдельный киоск проекта «Дог-френдли Татарстан», на котором помимо тематических книг будут приготовлены лакомства для четвероногих посетителей фестиваля и миски с водой.

Ярмарка будет работать оба дня фестиваля с 11:00 до 19:00.

Книжные фестивали «Смены» — драйвер развития культуры в Татарстане. За 12 лет существования фестивали трижды становились открывающими мероприятиями для новых общественных пространств Казани: в 2013 году фестиваль открыл Центр современной культуры «Смена», в 2017 стал первым крупным событием в обновленном парке «Черное озеро», а в 2020 стал одним из первых мероприятий в Национальной библиотеке Республики Татарстан.

Центр современной культуры «Смена» — независимая институция, существующая в Казани с 2013 года. «Смена» организовывает выставки современного искусства, образовательные и профессиональные мероприятия и крупные городские события, издает книги и занимается городским развитием. «Смена» — это четыре одноименных книжных магазина интеллектуальной литературы в Казани. Сегодня в здании «Смены» работают архив Фонда поддержки аудиовизуального и технологического искусства «Прометей» имени Булата Галеева, магазин виниловых пластинок «Сияние», спешалти-кофейня «Фильтр» и гастробар «Солома».

Фото предоставлены пресс-службой Центра современной культуры «Смена».