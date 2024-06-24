Летний эколагерь «Друзья природы» завершился большим субботником в парке Казани

Закрытие эколагеря «Друзья природы» состоялось сегодня в казанском парке Урицкого. Около 150 юных участников четырех летних смен вышли на большой субботник и, разбившись на несколько групп, собрали мусор. Ребятам помогали педагоги.

«С понедельника по пятницу ребята приходи к нам на занятия, которые длились по два часа. Каждый день был посвящен какой-то отдельной теме: атмосферному воздуху, воде, отходам. Мы проводили по два занятия — теоретическое и практическое. Наша цель — чтобы дети осознали, что нужно бережно относиться к биоресурсам», — рассказала педагог Вера Керпель.

Экосмены проводились на протяжении четырех недель, и в каждую из них в лагерь приходили учащиеся начальных школ Московского района Казани. Это участники летних смен пришкольных лагерей гимназии №9, школ №75, 20 и 122. Дети приходили в КЦ «Московский» организованно, в сопровождении учителей.

На занятиях педагоги экологической летней школы рассказывали про атмосферу, гидросферу, литосферу и биосферу. Школьники узнали, как ученые исследуют воздух, научились определять загрязняющие вещества в воде и вести экологический дневник. А еще дети побывали на экскурсии в пункте приема вторсырья.

Директор КЦ «Московский» Наиля Мустафина пояснила, что экошкола «Зеленый компас» в КЦ «Московский» работает уже три года, а вот летние смены эколагеря прошли впервые. Это стало возможным благодаря гранту от компании СИБУР, одно из предприятий которого расположено в Казани.

«Узнав, что СИБУР реализует социальные гранты, мы подали заявку на конкурс и стали лауреатами. Благодаря этой поддержке нам удалось провести занятия в лагере», — отметила она.

Проект «Экологические смены „Друзья природы“» стал одним из лауреатов регионального грантового конкурса социально значимых проектов программы «Формула хороших дел» в номинации «Охрана окружающей среды». По словам Мустафиной, педагоги центра постарались сделать занятия по экологии для ребят максимально увлекательными и полезными.

«Дети познакомились с вермифермами, узнали о раздельном сборе мусора, проводили опыты с водой, по лишайникам определяли состояние парка, а по листьям березы — состояние воздуха. Надеемся, что ребята теперь будут больше задумываться о чистоте нашего города и всей планеты, что-то делать для этого сами», — подчеркнула Мустафина.

Менеджер по работе с государственными органами «Казаньоргсинтеза» Анна Князева отметила, что программа «Формула хороших дел» направлена на поддержку всех сфер жизни, а сохранение благоприятной окружающей среды — приоритетное направление компании.

«Программа „Формула хороших дел“ реализуется два года, и очень приятно, что в этом году КЦ „Московский“ стал победителем и смог реализовать такой важный проект в сфере экологии», — сказала Князева.

Проект удался, о чем свидетельствуют восторженные отзывы юных участников эколагеря «Друзья природы». Первоклассник Руслан сообщил, что ему особенно запомнилось, как выращивал горох, а еще мальчик узнал много нового и интересного о космосе. Сегодня школьник пришел на заключительный субботник.

«Важно не мусорить, чтобы не загрязнять планету», — отметил Руслан.

Третьеклассница Камилла рассказала, что летом вместе с бабушкой часто ходит загорать на Казанку. После отдыха они убирают мусор, оставленный другими людьми на берегу реки.

«Всегда набирается по два пакета. Убирать мусор важно, ведь от чистоты природы зависит качество воздуха на нашей планете», — пояснила школьница.

Другой третьекласснице, Ане, запомнились интересные опыты в летнем эколагере.

«Мы проводили эксперимент: поставили специальную бумагу в воронку, налили туда грязную воду и смотрели, как изменится ее цвет. Еще мне запомнилось, как сажали микрозелень. Все занятия были очень интересными», — заключила девочка.

По итогам четырех летних смен школьники получили дипломы, а также значки и бейсболки со специальной символикой.