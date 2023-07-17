Количество летних веранд в Казани увеличилось вдвое

За семь лет количество летних веранд в Казани выросло вдвое. Так, в 2017 году на всю столицу Татарстана их насчитывалось 49, в ковидный 2020-й — 84, в 2021-м — 91, 2022-м — 106 и в 2023 — 110. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета потребительского рынка города Руслан Фазылянов.

«Большой популярностью у горожан в качестве мест для отдыха пользуются летние веранды. На них приходится более половины городских сезонных объектов», — отметил докладчик.

2023 год стал четвертым по счету, когда по решению мэра города Ильсура Метшина предпринимателям предоставляется возможность разместить летние веранды бесплатно. Фазылянов добавил, что интерес к летним верандам был ожидаемым, особенно на центральных улицах города.

«По отзывам предпринимателей, бесплатное предоставление мест под летние веранды и увеличившийся турпоток позволяет преодолеть кризис последних двух лет», — сообщил он.

Сезонная торговля размещается в общественных пространствах города. Дирекция парков и скверов реализовала с торгов 77 торговых объектов в 33 общественных пространствах на сумму 29,6 млн рублей.