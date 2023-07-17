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Количество летних веранд в Казани увеличилось вдвое
За семь лет количество летних веранд в Казани выросло вдвое. Так, в 2017 году на всю столицу Татарстана их насчитывалось 49, в ковидный 2020-й — 84, в 2021-м — 91, 2022-м — 106 и в 2023 — 110. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета потребительского рынка города Руслан Фазылянов.
«Большой популярностью у горожан в качестве мест для отдыха пользуются летние веранды. На них приходится более половины городских сезонных объектов», — отметил докладчик.
2023 год стал четвертым по счету, когда по решению мэра города Ильсура Метшина предпринимателям предоставляется возможность разместить летние веранды бесплатно. Фазылянов добавил, что интерес к летним верандам был ожидаемым, особенно на центральных улицах города.
«По отзывам предпринимателей, бесплатное предоставление мест под летние веранды и увеличившийся турпоток позволяет преодолеть кризис последних двух лет», — сообщил он.
Сезонная торговля размещается в общественных пространствах города. Дирекция парков и скверов реализовала с торгов 77 торговых объектов в 33 общественных пространствах на сумму 29,6 млн рублей.
Фото: скриншот презентации
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