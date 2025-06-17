«Летние вечера» журнала «Казань» откроются 18 июня в Кремле

Фото: редакция журнала «Казань»

Во дворе Присутственных мест Казанского Кремля 18 июня в 18:30 стартует третий сезон проекта «Летние вечера» журнала «Казань». Уже ставшая традиционной эта уютная площадка вновь соберет гостей, читателей и ценителей культурных событий – мероприятие традиционно посещают целыми семьями.

В программе вечера – презентация свежих выпусков журнала, в том числе июньского номера, посвященного нематериальной культуре: традициям, истокам и наследию. Этот выпуск подготовлен в сотрудничестве с Министерством культуры Татарстана и будет представлен на Федеральном Сабантуе в Республике Саха (Якутия).

На мероприятии выступят авторы и герои номера: кандидат исторических наук Айрат Файзрахманов, директор Дома татарской книги Айдар Шайхин, археолог и эпиграфист Айдар Гайнутдинов, музыковед Гузель Юнусова, создатель популярного Телеграм-канала Ильдар Шафиков, журналист и культуролог Альбина Закируллина, основатель первого татарского инди-лейбла Yummy Music Ильяс Гафаров.

Музыкальную часть программы украсят выступления оперной певицы Надежды Игнатьевой, мультиинструменталиста и композитора Алмаза Асхадуллина, певицы Евгении Нестеровой и хора «Mamma Mia».

Танцевальный перформанс представит Алсу Магсумзянова, рассказывая о традиционном татарском танце чабата и демонстрируя его на сцене. Поэт и редактор журнала Айсылу Мирханова прочитает авторские стихи, пронизанные национальными мотивами.

Особым моментом вечера станет выступление героя январского номера – фокусника и иллюзиониста Дамира Абдрашитова.

Ведущей мероприятия традиционно выступит главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова.