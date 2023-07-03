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«Летние вечера в Елабуге» посетили около 50 тыс. человек
В музыкальном фестивале «Летние вечера в Елабуге» приняли участие 11 музыкальных и вокальных коллективов и 21 исполнитель — всего 247 артистов. Об этом рассказали организаторы мероприятия.
Фестиваль проходил в формате open-air в течение четырех дней, прийти и послушать классическую музыку в исполнении известных артистов мог каждый желающий. И если в прошлом году число посетивших мероприятие достигало примерно 40 тыс. человек, то в этом, по словам организаторов, количество зрителей увеличилось — Елабуга приняла около 50 тыс. гостей.
«Я приезжаю в Елабугу на выходные в эти фестивальные дни. Получаю огромный положительный заряд на предстоящую рабочую неделю. Впитываю здесь позитивную энергию от изумительной природы, погоды и потрясающей игры мэтров музыки. Мне кажется, что те, кто придумал этот праздник, они как Эйнштейны для меня и других приехавших сюда: открыли какой-то закон тяготения к Елабуге при помощи этого праздника», — рассказала гостья из Лениногорска Надежда.
Судя по отзывам, положительные эмоции получают все участники мероприятия — не только зрители, но и артисты.
«Мы приезжаем сюда, как к родным людям. Здесь концентрат мощной истории. Нам кажется, люди, живущие здесь, пропитываются гордостью за край, в котором живут. Здесь совершенно другое ощущение сцены и зрителя. Нам всегда здесь нравится выступать», — поделились впечатлениями Алина Ахметгалиева и Татьяна Цветкова, артисты Государственного камерного хора РТ.
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