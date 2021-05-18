«Летние вечера в Елабуге» будут организованы в июле

В июле на Шишкинских прудах в Елабуге состоится международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе одного из организаторов проекта — Елабужского государственного музея-заповедника.

«Это беспрецедентное в Татарстане событие, отличающееся от других музыкальных проектов необычным форматом open-air. Он предполагает свободное бесплатное посещение концертных программ и гармоничное единение с природой», — отметили в пресс-службе.

В этом году к участию в фестивале приглашены виолончелист Александр Князев, музыкальный квартет из Бельгии — ансамбль Crystal Trio под руководством Игоря Склярова, ансамбль старинной музыки «Мадригал» под руководством Александра Суетина, камерный оркестр La Primavera под руководством Рустема Абязова, камерный оркестр Игоря Лермана, Камерный хор Республики Татарстан под руководством Миляуши Таминдаровой, Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» под руководством Ильи Дербилова и другие коллективы.

Помимо прочего, в рамках проекта запланированы спектакли творческой лаборатории фестиваля театров малых городов России. Жители и гости города смогут увидеть постановки московских режиссеров и актеров Русского драматического театра «Мастеровые».

Художественным руководителем фестиваля является выдающийся пианист современности — заслуженный артист России Борис Березовский, а автором идеи проведения проекта — художественный руководитель камерного оркестра Набережных Челнов Игорь Лерман. Фестивальные дни продлятся с 15 по 18 июля 2021 года.