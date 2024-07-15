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Летние стихи и находки: журнал «Казань» приглашает на вечер в Казанском Кремле
17 июля состоится второе мероприятие из цикла «Летние вечера», организованного журналом «Казань». Встреча пройдет во дворе Присутственных мест Казанского Кремля, сообщают организаторы.
Перед гостями выступят герои, авторы и друзья журнала. Так, актер Качаловского театра Илья Славутский представит зрителям собственные литературные произведения. В этом году на страницах журнала были опубликованы его первые прозаические произведения.
Казанские исследователи Айрат Файзрахманов и Айрат Тухватуллин ответят на вопросы читателей журнала, а директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова расскажет, как велась работа над номером «Казани», посвященным 100-летнему юбилею татарстанского кинематографа.
С летними стихотворениями собственного сочинения выступят помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова и главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова.
Ожидаются и музыкальные номера в исполнении давних друзей журнала Евгения Аладинского, Алексея Егорова, Всеволода Сарандова, Надежды Игнатьевой.
Мероприятие начнется в 18.30, вход свободный.
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