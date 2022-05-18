Летние смены, места в детсадах и выплаты: как в Татарстане решают проблемы инвалидов

Проблемы поддержки и сопровождения людей с ограниченными возможностями обсудили сегодня на заседании проектного офиса Центра управления регионом в Татарстане. Участники встречи направят предложения в адрес Правительства республики.

Сария Сабурская сообщила, что в Татарстане проживают 292 тыс. инвалидов, что составляет 7,5% населения Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За пять лет число взрослых инвалидов сократилось, а детей – увеличилось

Согласно данным на 1 мая 2022 года, в Татарстане проживают 292 тыс. инвалидов, что составляет 7,5% населения. Это люди, которые требуют особого внимания во всех сферах жизнедеятельности, сообщила председатель проектного офиса Центра управления регионом в РТ, Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«Комплексный подход к обеспечению прав инвалидов включает оказание медицинской помощи, лечение, обеспечение техническими средствами реабилитации, создание доступной сельской и городской среды, обеспечение инклюзии в образовании и решение других проблемных вопросов», – подчеркнула она.

Согласно данным социологического исследования, проведенного среди 3,3 тыс. человек с инвалидностью из Татарстана, их наиболее волнуют социальные вопросы, отношение обычного населения к инвалидам, вопросы реабилитации, инклюзивное образование, санаторно-курортное лечение, доступность инфраструктуры. При этом 81% респондентов положительно оценили реализуемые федеральные и республиканские программы по созданию комфортной городской среды для людей с инвалидностью.

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова проинформировала, что за последние пять лет в республике наблюдается положительная тенденция снижения числа людей с инвалидностью старше 18 лет. Согласно данным Минтруда РТ, число взрослых людей с инвалидностью сократилось с 291,2 тыс. в 2017 году до 269,6 тыс. в 2022 году. Число детей-инвалидов при этом увеличилось с 14,6 тыс. в 2017 году до 16,7 тыс. в 2022 году.

«Это, прежде всего, мы связываем с реализацией национальных проектов, которые обеспечивают доступность учреждений здравоохранения, комплексных медицинских обследований, диспансеризацию для людей категории «65 плюс», что позволяет на самых ранних стадиях выявить заболевания и начинать своевременное комплексное лечение», – отметила Зарипова.

В республике на ранних стадиях выявляется патология у детей, что позволяет учреждениям здравоохранения и соцзащиты оказывать своевременную помощь по межведомственной программе «Раннее вмешательство».

Эльмира Зарипова проинформировала, что за последние пять лет в республике наблюдается положительная тенденция снижения числа людей с инвалидностью старше 18 лет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан – лидер по трудоустройству инвалидов

В республике за годы реализации программы «Доступная среда» адаптировано более 920 объектов приоритетных сфер жизнедеятельности, на что направлено 2,6 млрд рублей.

«С 2021 года поменялась нормативная база. Сегодня собственники зданий обязаны проводить адаптацию помещений к нуждам людей с ограниченными возможностями», – отметила Зарипова.

Она добавила, что при формировании республиканских программ по капремонту всегда закладываются средства на адаптацию учреждений под нужды людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, в республике работают различные каналы обратной связи. К примеру, «Народный контроль», куда любой житель республики может направить обращение о доступности объектов. За все время его реализации в раздел «Доступная среда» поступило более 2 тыс. обращений, 85% из них решены положительно.

Уровень занятости граждан с инвалидностью в Татарстане составляет почти 29% от общей численности инвалидов трудоспособного возраста: работу здесь имеют почти 31,6 тыс. человек. Данный показатель в Российской Федерации чуть выше 25%, а в ПФО составляет 24%.

В республике за годы реализации программы «Доступная среда» адаптировано более 920 объектов приоритетных сфер жизнедеятельности Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Люди годами не покидают квартиры»

Координатор регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Марина Григорьева сообщила, что еще далеко не все социально значимые объекты региона доступны для инвалидов, что существенно затрудняет их жизнь.

«В мае-июне 2021 года были исследованы 52 торговых объекта, надземные и подземные пешеходные переходы. По выявленным нарушениям в ходе проверок руководству торговых центров были направлены обращения и рекомендации», – проинформировала она.

Особое внимание спикер заострила на проблеме доступности жилых помещений. Доступная среда должна начинаться в домах и квартирах людей, считает Григорьева.

«Доступные общественные пространства, театры и спортивные объекты останутся недоступными, если у человека нет возможности выйти за пределы своей квартиры. Наиболее проблемным остается вопрос приспособления жилых помещений для нужд инвалидов. Многие из них вынуждены годами не покидать пределы своих квартир, так как подъезды часто не приспособлены для перемещения человека на кресле-коляске», – сказала участница встречи.

Региональная организация ВОРДИ провела мониторинг уровня доступности жилых помещений среди 130 подопечных семей, где воспитываются дети, передвигающиеся на креслах-колясках и имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата. В числе прочих проблем респонденты отметили отсутствие специализированных парковочных мест, пандусов, трудное открывание дверей, перепады высот, высокие пороги.

«Еще больше проблем возникает внутри жилого помещения. Это узкие дверные проемы, недостаточные габариты санитарных комнат, отсутствие пространства для поворота и разворота кресла-коляски. Все это очень усложняет жизнь людей с инвалидностью», – заметила Григорьева.

Спикер считает, что в индивидуальные программы реабилитации необходимо вносить весь список необходимого оборудования для адаптации квартир с учетом потребностей инвалидов. Она предложила при проектировании и строительстве новых многоквартирных домов учитывать все необходимые требования, выделять низкие этажи под расселение людей с инвалидностью, жилье которых признано недоступным для их проживания.

Марина Григорьева сообщила, что еще далеко не все социально значимые объекты региона доступны для инвалидов, что существенно затрудняет их жизнь Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Родители детей-инвалидов просят сохранить выплаты людям, осуществляющим уход

Еще один проблемный вопрос, который подняла Марина Григорьева, это разный размер выплат для людей, ухаживающих за тяжелыми инвалидами.

«Сохраняется несправедливая, по мнению родителей, разница в выплатах лицам, осуществляющим уход. Указом Президента РФ установлена ежемесячная выплата неработающим людям, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом и инвалидом первой группы с детства, если это родитель или опекун, в размере 10 тыс. рублей. При этом постороннему человеку выплачивается 1,2 тыс. рублей. Если родитель или опекун трудоустраивается либо выходит на пенсию, выплаты прекращаются», – пояснила спикер.

Кроме того, указом Президента РФ установлены ежемесячные компенсационные выплаты неработающим людям, ухаживающим за взрослым инвалидом первой группы либо престарелым в возрасте 80 лет. Это может быть любой неработающий человек, размер выплаты для которого составляет 1,2 тыс. рублей. Если человек, ухаживающий за инвалидом или престарелым, устраивается на работу или выходит на пенсию, то выплаты также прекращаются.

«Хочу обратить внимание, что в обоих случаях речь идет об инвалидах первой группы, но какая разница в выплатах. А ведь уход за инвалидом первой группы одинаков, независимо от того, когда произошла беда – с детства или в более позднем случае. Родители считают это несправедливым», – подчеркнула Марина Григорьева.

С ее слов, родители детей-инвалидов просят сохранить выплаты людям, осуществляющим уход за инвалидами, при их трудоустройстве дистанционно либо на неполный рабочий день. Кроме того, они требуют уравнять размер выплат для тех, кто ухаживает за взрослым инвалидом первой группы и первой группы с детства. Еще родители детей-инвалидов выступают за ежегодную индексацию выплат.

Алсу Богданова сообщила, что в целом по республике развивается инклюзивное образование, работают коррекционные школы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Для социализации детей-инвалидов нужны образовательные центры

Далее выступила координатор Всероссийской организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными нарушениями Алсу Богданова. Она сообщила, что в целом по республике развивается инклюзивное образование, работают коррекционные школы. Однако родители детей с тяжелыми и множественными нарушениями из-за нехватки тьюторов и по другим причинам вынуждены выбирать домашнюю форму обучения, которая не гарантирует качественное образование.

«Самое главное – нет социализации. Если ребенок постоянно сидит дома, о какой социализации может идти речь? Чтобы понять таких детей, нужно вспомнить 2020 год, когда мы все сидели на самоизоляции. Решение данной проблемы – создание некого образовательного центра с бассейнами, залами», – сказала она.

Спикер пояснила, что, к примеру, во время занятий лечебной физкультурой детей с эпилепсией должно быть организовано специальное медицинское сопровождение.

Алсу Богданова отметила, что совсем скоро для выпускников школ прозвучит «последний звонок», будут организованы праздничные мероприятия. Дети придут нарядными, девочки – в белых бантиках.

«Есть категория детей, для которых такого праздника никогда не будет», – заключила она.

Татьяна Алексеева отметила, что в республике направляются огромные средства на создание дополнительных мест в детских садах Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Для обучения особенных ребят в Татарстане создают ресурсные классы

Начальник Управления общего образования Министерства образования и науки РТ Татьяна Алексеева отметила, что в республике направляются огромные средства на создание дополнительных мест в детских садах. Всего по Татарстану работают более 2 тыс. детсадов. В 554 детских учреждениях есть группы компенсирующей направленности, которые посещают 17 тыс. дошколят.

«Всего у нас 3,2 тыс. мест создано за 2021 год, а детей с особенностями в развитии предшкольного периода – 4 тыс. Получается, что не все дети попадают в детский сад, они не обеспечены соответствующими местами», – подчеркнула спикер.

Представитель Минобра РТ сообщила, что в дальнейшем количество детей с инвалидностью будет увеличиваться. К сожалению, такая тенденция наблюдается по всей стране. Она предложила предприятиям республики обратить внимание на данную проблему и организовать специальные гранты для дошкольных организаций.

«Нам не хватает специализированного оборудования для детей с различными нарушениями. Нужно оснащение учебным оборудованием с учетом развития детей с нарушениями слуха, речи, опорно-двигательного аппарата», - пояснила Алексеева.

Что касается общего образования, то в Татарстане действует 53 школы для обучения особенных ребят, создаются ресурсные классы.

«Наболевшая проблема – работа с родителями, особенно в таких крупных городах, как Казань. Родители не готовы вести детей, чтобы они обучались по адаптированным образовательным программам. В первую очередь им хочется повести ребенка в обычную школу, где есть соответствующий ресурсный класс и созданы все условия», – объяснила Алексеева.

Спикер предложила создать дополнительные места в детсадах для малышей с ОВЗ и посчитать потребность в ресурсных классах. Алексеева проинформировала, что к коррекционным школам сейчас прикреплено около 800 детей, из них около 350 человек проживают в Казани. Для таких ребят необходима специальная школа.

«Школы для детей с ментальными нарушениями имеются в других субъектах страны. К примеру, в Тюмени, Самаре, Армавире. Может быть, имеет смысл нам поднять этот вопрос на федеральном уровне?» – предложила Алексеева.

В республике 39 профессиональных образовательных организаций имеют опыт реализации инклюзивного образования. Но в них не хватает спортивного оборудования, нет специальных площадок для ребят с особенностями в развитии. Спикер предложила расширить спектр взаимодействия между базовыми профессиональными организациями и предприятиями-партнерами, а также привлечь к решению данного вопроса депутатов.

Софья Мустафина рассказала, что в нашем регионе будет реализовано 14 тыс. путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Есть большой запрос на инклюзивные смены»

С 1 июня в Татарстане, как и по всей стране, начинается летняя оздоровительная кампания. Замминистра по делам молодежи РТ Софья Мустафина рассказала, что в нашем регионе будет реализовано 14 тыс. путевок для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также для ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Есть большой запрос от родителей особенных деток, им очень нравятся инклюзивные смены. Они хотят, чтобы особенные дети отдыхали совместно с обычными детьми. Сейчас у нас на это финансирование отсутствует. Конечно, мы проводим инклюзивные смены, но не на том уровне, на котором бы хотелось. Есть вопросы по вожатым и тьюторам», – сказала Мустафина.

Она предложила в дальнейшем усилить работу по подготовке летних инклюзивных смен.

Сразу после совещания Сария Сабурская сообщила журналистам, что сегодняшнее «обсуждение было не формальным, а заинтересованным». На встрече прозвучали предложения, которые могут найти реальные решения.

«В республике многое делается для решения проблем инвалидов. Мы предложили собрать дополнительные рекомендации в течение полутора недель. Потом будут сформированы предложения как на федеральном уровне через депутатов Госдумы РФ, так и на уровне Правительства РТ, и в соответствующие министерства, отвечающие за тот или иной блок работы», – заключила председатель проектного офиса Центра управления регионом в РТ.