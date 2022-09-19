«Созидательная работа»: летние мероприятия в парках Казани посетили 480 тыс. человек

Свыше полутысячи мероприятий летнего сезона на площадках казанских парков и скверов посетили 480 тыс. человек. В этом году в общественных пространствах столицы успешно протестировали новые форматы ивентов, часть из которых продолжит работу и осенью. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказала руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

Она напомнила, что в прошедшие выходные в общественных пространствах Казани завершилась программа летнего сезона, стартовавшая в начале мая.

«За прошедшие пять месяцев Дирекция парков и скверов провела 520 мероприятий, которые посетили более 480 тыс. посетителей», – отметила Латыпова.

По словам докладчицы, этим летом дирекция протестировала новые форматы активностей на площадках мест отдыха. Среди них – «Школа начинающего собаковода», которая помогает подготовиться к появлению дома собаки. Два потока тематических лекций и мастер-классов от ветеринаров и кинологов состоялись на площадке парка Черное озеро.

«Для приверженцев концепции разумного потребления на бульваре по улице Фучика мы провели первый парковый своп. Его участники смогли обменяться ненужными им вещами: одеждой, книгами, домашними растениями. А в сентябре на входе лесопарка Дубрава впервые прошло мероприятие в формате фудшеринга, где все желающие смогли обменяться излишками урожая с другими участниками», – рассказала Айгуль Латыпова.

Другим направлением мероприятий дирекции стало ментальное здоровье горожан. Каждое воскресенье на Черном озере проходили открытые встречи с психологами. Осенью данный формат продолжился, но уже с интервалом в месяц. Был опробован и другой вид мероприятий – серия сансетов для желающих провожать закаты в парках.

Активная эксплуатация и востребованность казанских парков привела к необходимости повышенного внимания к поддержанию их состояния. В этом году у дирекции появилась аварийная бригада, которая в ежедневном режиме устраняет недочеты в парках.

«Всего за 2 месяца работы аварийной бригадой было отремонтировано более 2,2 тыс. квадратных метров дощатого настила, очищено от надписей более 100 квадратных метров деревянных конструкций, восстановлены и покрашены 20 качелей и 30 скамеек», – резюмировала Айгуль Латыпова.

Ее доклад дополнил мэр Казани Ильсур Метшин, который отметил значительный масштаб проделанной в летний сезон работы.

«Это большая, созидательная работа. Управлять парками мы учились в экспресс-режиме. Тем более ценно, что к своему 5-летию Дирекция парков и скверов стала площадкой, куда приезжают и обращаются за опытом наши коллеги из других городов», – заключил Ильсур Метшин.

