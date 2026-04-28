Общество 28 апреля 2026 10:24

Летние каникулы школьников начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министерство просвещения определило сроки летних каникул для школьников. В ведомстве сообщили, что отдых начнется 27 мая и продлится до 31 августа, передает «РИА Новости».

При этом для учеников 9-х и 11-х классов окончание учебного года будет зависеть от расписания ОГЭ и ЕГЭ.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что полноценный отдых помогает школьникам восстановить силы и вернуться к учебе с новой энергией. По его словам, в период каникул для детей будут работать лагеря при школах и детские центры.

Школьники смогут участвовать в спортивных и оздоровительных мероприятиях, конкурсах, игровых программах и мастер-классах.

В министерстве также напомнили, что ежегодно направляют в регионы рекомендованные даты каникул. При этом школы могут корректировать график с учетом своих условий.

Выращенный в Татарстане самый длинный огурец в России внесен в Реестр рекордов

27 апреля 2026
Покушение на Трампа: что известно о попытке нападения на президента США в Вашингтоне

27 апреля 2026
