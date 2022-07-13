Летнее путешествие по городу: журнал «Казань» рассказал о лете в татарской столице

Фото: © Владимир Васильев

Традицией журнала «Казань» стали ежемесячные презентации новых выпусков. Вот уже около полутора лет концерты-презентации неизменно собирают друзей и почитателей издания, которые уже объединились в негласное сообщество единомышленников.

Особенно атмосферны такие встречи именно летом, когда погода позволяет собираться на свежем воздухе.

Фото: © Владимир Васильев

В этот раз редакция журнала не упустила возможности использовать жаркий летний день для встречи со своими читателями, заодно освоив новое пространство. Дворик музея Боратынского, обновленный буквально в этом сезоне, как нельзя лучше подошел для этой цели. Цветущий уголок в сердце города и уютно расставленные скамеечки и стулья, расположившиеся рядом с импровизированной сценой, настраивали на лирический лад. До начала во время суеты, вызванной поиском дополнительных мест (как всегда, пообщаться с авторами журнала собралось чуть больше людей, чем рассчитывали), тут и там слышались беседы и звонкий смех. Не прекращались они и во время концерта: под приятные звуки саксофона кто-то обсуждал новые проекты, кто-то оценивал наряды друг друга, а кто-то делился новостями, накопившимися с последней презентации.

Фото: © Владимир Васильев

О рассаде и дачных грядках говорили меньше, что было понятно, ведь в отличие от прошлогоднего июльского номера, посвященного дачам, свежий выпуск посвящен лету в городе.

«Июльский номер прошлого года мы посвятили дачам и исследовали всё, что связано с загородным отдыхом. На этот раз мы решили сфокусироваться на лете в городе, столь же прекрасном, сколь и долгожданном», —заметила главный редактор журнала Альбина Абсалямова.

Фото: © Владимир Васильев



С помощью журнала читатель отправляется в захватывающее приключение по городу, заглядывая в летние театры и городские сады, погружаясь в атмосферу народных гуляний и катаний по озеру Кабан.

Редакция журнала составила и народный словарь казанского лета. Здесь читатель вместе с авторами может порассуждать над понятиями, которые так или иначе ассоциируются с летом. А какие воспоминания проносятся у вас в голове при словах «лимонад», «фонтан», «тополиный пух», «щавель», «окрошка» и ряде других?

Фото: © Владимир Васильев

Лето было особенным временем для советских пионеров, потому эта тема тоже не была упущена в нынешнем выпуске. По мнению авторов номера, летом взгляд пионеров устремлялся не в экраны телефонов, а высокое небо, которое заставляло задумываться о космических путешествиях и героических поступках.

Со страниц журнала можно узнать и о том, что означает лето в городе для героев культурного фронта Казани, погрузившись вместе с ними в их воспоминания.

Традиционно часть журнала отдана под стихи и рассказы авторов. Фрагменты этих текстов были зачитаны на презентации, создавая то самое невесомо-счастливое настроение, без которого никак не обойтись в самое прекрасное время года.

Фото: © Владимир Васильев

Интересно, что для журнала много пишут внештатные авторы, ведь он объединил многих неравнодушных одаренных горожан, которым есть что рассказать. Этим «Казань» и уникальна. Интересно, что за время работы редакции в новом формате некоторые вновь привлеченные авторы стали постоянными.

В ожидании следующего выпуска журнала, который уже находится в печати, казанцы могут приобрести июльский выпуск «Макушка лета» в газетных киосках и вендинговых аппаратах «Татмедиа».