Летнее кафе сгорело ночью в центре Казани

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре на улице Батурина в Казани поступило сегодня в 1.30 на единый номер вызова экстренных служб 112, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте пожарные выяснили, что огонь вспыхнул в летнем неэксплуатируемом кафе.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Из расположенного рядом дома из зоны сильного задымления был спасен один человек. Он не пострадал.

Ближе к двум часа ночи пожар был ликвидирован на площади 120 кв. метров. Причины происшествия устанавливаются.

