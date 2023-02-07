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Происшествия
7 февраля 2023  09:51

Летнее кафе сгорело ночью в центре Казани

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Летнее кафе сгорело ночью в центре Казани
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре на улице Батурина в Казани поступило сегодня в 1.30 на единый номер вызова экстренных служб 112, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На месте пожарные выяснили, что огонь вспыхнул в летнем неэксплуатируемом кафе.

 

Фото: ©  пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Из расположенного рядом дома из зоны сильного задымления был спасен один человек. Он не пострадал.

Ближе к двум часа ночи пожар был ликвидирован на площади 120 кв. метров. Причины происшествия устанавливаются.
 

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

 

#пожар казань #пожар в кафе #МЧС РТ
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