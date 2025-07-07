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Общество 7 июля 2025 14:12

Летнее чтение без слёз: психолог рассказала, как мотивировать детей читать летом

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Детский и семейный психолог Олеся Покусаева в интервью RT объяснила, как родителям организовать чтение школьной литературы в период летних каникул.

По её словам, существует несколько подходов, чтобы сделать этот процесс более комфортным и увлекательным. Один из вариантов — читать книги вместе с ребёнком. Другой способ — использовать аудиоформат: сейчас доступно множество качественно озвученных произведений, часто с музыкальным сопровождением и ролями, что особенно нравится детям, которые хорошо воспринимают информацию на слух. Третий способ — смотреть экранизации произведений, а затем делать записи о просмотренном в читательский дневник.

Покусаева подчеркнула, что важно не только выполнить школьную программу, но и сохранить у ребёнка интерес к чтению в целом. Она отметила, что не все литературные произведения вызывают у детей живой отклик, и в таких случаях стоит предложить ребёнку альтернативные книги, которые ему действительно интересны. По мнению специалиста, удовольствие от чтения важнее формального выполнения всех заданий — именно так формируется искреннее желание читать.

#дети #книги #Летние каникулы
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