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Летевший в Анталью самолет вернулся в Шереметьево из-за неисправности
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Самолет, выполняющий рейс Москва - Анталья, вернулся в Шереметьево из-за неисправности.
Как сообщает ТАСС, в самолете сработал датчика неисправности. В 11:44 борт совершил благополучную посадку.
Причина неисправности пока не известна. Решается вопрос о замене борта.
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