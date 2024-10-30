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Происшествия 30 октября 2024 13:15

Летевший в Анталью самолет вернулся в Шереметьево из-за неисправности

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Самолет, выполняющий рейс Москва - Анталья, вернулся в Шереметьево из-за неисправности.

Как сообщает ТАСС, в самолете сработал датчика неисправности. В 11:44 борт совершил благополучную посадку.

Причина неисправности пока не известна. Решается вопрос о замене борта.

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