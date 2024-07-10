Летевший из Антальи в Казань самолет экстренно сел в Самаре из-за технической неисправно

Пассажирский самолет авиакомпании «Азур Эйр», выполнявший рейс из турецкой Антальи в Казань, был вынужден совершить незапланированную посадку в аэропорту Курумоч (Самара) вечером вчерашнего дня. Причиной стала техническая неисправность воздушного судна. На борту находились 339 пассажиров и 10 членов экипажа.

По информации пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет временно выведен из эксплуатации до выяснения обстоятельств инцидента. Это повлекло за собой задержки рейсов по маршрутам Анталия - Москва и Казань - Анталия.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту происшествия. В процессе расследования будет оцениваться соблюдение законодательства о безопасности полетов и защите прав авиапассажиров.