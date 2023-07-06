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Летчик-испытатель из Казани Леонид Попов скончался в возрасте 82 лет
На 83-м году жизни скончался один из первых испытателей истребителя МиГ-31 Леонид Попов. Уроженец Казани умер в своем доме в Московской области.
Леонид Попов родился в Казани 28 ноября 1940 года. Выпускник Казанского авиационного института (1963 год) по специальности «авиационные двигатели».
Трудовую деятельность начал в Нижнем Новгороде в должности ведущего инженера аэродромного цеха завода «Сокол» (1963–1965 годы). Далее переехал в город Жуковский Московской области, где работал ведущим инженером Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. Громова (1965–1970 годы).
Попов участвовал в испытаниях различных модификаций опытных двигателей для самолета МиГ-23. После окончания в 1971 году штурманского отделения Школы летчиков испытателей возглавил отряд штурманов-испытателей ЛИИ.
С сентября 1985 года — старший штурман-испытатель ОКБ «МиГ». Принимал участие в первых вылетах и испытаниях всех модификаций самолета МиГ-31. Указом президента от 20 сентября 1994 года Попову присвоено звание Героя РФ.
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