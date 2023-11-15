Летающее авто в электронной столице мира: какие новинки показали Минниханову в Китае

Рустам Минниханов принял участие в китайской выставке высоких технологий в Шэньчжэне

Фото: t.me/apparatustatar

Что показали на одной из самых крупнейших выставок Юго-Восточной Азии

Китайская выставка высоких технологий в Шэньчжэне – одна из крупнейших в Юго-Восточной Азии. В ней ежегодно принимает участие около 1 тысячи компаний и 500 тысяч человек. Участие в ней Рустам Минниханов анонсировал еще в сентябре на первом международном российско-китайском форуме «РОСТКИ» в Казани.

Сегодня на выставке были представлены последние разработки в сфере искусственного интеллекта, цифровой экономики, 5G, интернета вещей, антипандемийные IT-услуги, технологии чипов, больших данных, облачных хранений, информационной безопасности, блокчейна и другие.

Интересно, что китайцы на выставке показали даже проект летающего автомобиля, возле которого собралось большее количество посетителей выставки.

На выставке показали даже проект летающего автомобиля Фото: пресс-служба Раиса РТ

Делегация Татарстана также ознакомилась с разработками ряда крупнейших китайских компаний. В частности, посетили стенд с микросхемами, чипами и программным обеспечением. Пообщались с представителями компании – инвестора стартапов. Ее капитал составляет свыше 10 млрд юаней, и инвестирует она не только в китайские стартапы, но и в зарубежные. Рустам Минниханов так же поручил изучить потенциал компании. Делегация республики также ознакомилась с разработками китайских ученых в сфере медицины.

В приоритете IT, автомобилестроение и нефтехимия

Шэньчжэнь считается электронной столицей Китая. Город занимает второе место в стране по объему промышленного производства и разработке программного обеспечения. В первую очередь это разнообразная электроника и электротехника — от медицинского и телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов до бытовой техники и игрушек.

Шэньчжэнь считается электронной столицей Китая Фото: t.me/apparatustatar

В Шэньчжэне базируются такие известные в мире производители электроники и телекоммуникационного оборудования, как Huawei, Honor, ZTE, Skyworth, и многие другие.

Рустам Минниханов, сегодня в частности, посетил производства компании Shenzhen Hynovation Technologies. Раису рассказали о разработке магистрального тягача и междугороднего автобуса, работающих на водороде. Руководитель республики отметил, что интерес к водородным технологиям очень высокий и республика готова рассмотреть варианты сотрудничества.

Также Раис РТ осмотрел производстве компании BYD. Это китайский конгломерат, который включает в себя производство автомобилей и аккумуляторов и электроники.

Интерес Татарстана к высоким технологиям Китая вполне оправдан не только в силу нынешней геополитической ситуации, но и конкретными шагами республики.

Раис РТ осмотрел производстве компании BYD Фото: t.me/apparatustatar

Например, недавно на территории особой экономической зоны «Иннополис» в Лаишевском районе Татарстана открылся новый завод группы компаний ICL – по поверхностному монтажу электронных печатных плат и производству вычислительной техники.

«Татарстан – старый хороший друг для Китая»

«За последние годы российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Наше сотрудничество – пример того, как должны строиться межгосударственные отношения в современном мире», – сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с вице-мэром китайского города Шэньчжэня Ван Шоужуем.

Рустам Минниханов встретился с вице-мэром китайского города Шэньчжэнь Ван Шоужуем Фото: t.me/apparatustatar

Вице-мэр, приветствуя делегацию республики, отметил, что Татарстан – старый хороший друг для Китая.

«Спасибо за участие в Китайской выставке высоких технологий. Благодаря такой крепкой базе нашего сотрудничества я уверен, что мы углубим наши отношения. Татарстан прекрасный регион. Ваша республика богата природными ресурсами. Между нашими регионами крепкая дружба, уверен, нас ждет хорошее сотрудничество и ваш визит этому будет способствовать», – заключил Ван Шоужуй.

Вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, который так же находится в Китае, назвал «Татар-информу» приоритетные направления сотрудничества с КНР. Это интеллектуальные решения, автомобилестроение и нефтехимическая отрасль.

«В ближайшее время направим специалистов из республики для изучения возможностей китайских компаний и дальнейшего сотрудничества», – отметил он.

Олег Коробченко: «В ближайшее время направим специалистов из республики для изучения возможностей китайских компаний и дальнейшего сотрудничества» Фото: t.me/apparatustatar

Взрывной рост дружбы Татарстана с Китаем

В последнее время отношения Татарстана с Китаем вышли на самый высокий и интенсивный уровень за всю свою историю. Если говорить об экономической составляющей этих взаимоотношений, то они показывают взрывную динамику. Так, товарооборот по итогам прошлого года увеличился почти в 1,6 раза и достиг 1,6 млрд долларов.

Из последних знаковых объектов татарстано-китайского экономического сотрудничества можно назвать строительство в Тукаевском районе республики логистического комплекса им. Дэн Сяопина стоимостью 56 млрд рублей со сроком сдачи в I квартале 2024 года. Это мощный контейнерный логистический узел станет главными воротами Поволжья для Китая. И не только Поволжья – будущий логоцентр позиционируется как крупнейший в России.

В начале сентября в Казани с большим успехом впервые прошел российско-китайский форум «РОСТКИ». В работе форума участвовало свыше 3,7 тысячи делегатов из 55 регионов России и 20 стран. Успех форума в Казани решено развивать – теперь он будет проводиться на постоянной ежегодной основе.

Отношения Татарстана с Китаем вышли на самый высокий и интенсивный уровень за всю свою историю Фото: t.me/apparatustatar

Евразийский хаб России в Китай

В принципе, становится очевидной экономическая стратегия Татарстана по отношению к Китаю – стать неким евразийским хабом России для Китая для перевалки товаров на пути из Азии в Европу. А столь активное экономическое взаимодействие подтянет за собой и сотрудничество в культурно-образовательной сфере, где тоже возможна реализация концепции «ворот в Россию для Китая».

Что касается высокой политики, то не следует забывать, что в 2024 году председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин может посетить Казань. Си ждут во главе китайской делегации на форум лидеров стран БРИКС. Такой визит на высшем уровне требует от Татарстана большой предварительной работы по дипломатическому взаимодействию с Китаем.

Можно прогнозировать только дальнейшую интенсификацию и расширение татарстано-китайского сотрудничества. Так что подобные визиты друг к другу станут не единичным, а по-настоящему поточным явлением.