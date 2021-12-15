«Летай» запустил акционный тариф «Новогодний безлимит»

Новый акционный тариф «Новогодний безлимит» стал доступен при подключении мобильной связи «Летай». Он включает пакеты безлимитного интернета, 500 минут вызовов на номера, зарегистрированные в Республике Татарстан, а также 100 SMS на номера РТ. Звонки на номера мобильной связи «Летай» без ограничений. Абонентская плата – 250 рублей в месяц.

Подключение по тарифу «Новогодний безлимит» возможно только до 15 января 2022 года.

В Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске действует бесплатная доставка сим-карт. Заявку можно оставить на сайте.

По тарифу «Новогодний безлимит» доступно подключение с федеральными и городскими номерами. Тарифный план доступен для новых подключений, в том числе при переходе с сохранением номера от другого оператора.

Абоненты «Летай» могут пользоваться сим-картой по всей России и миру. При путешествиях по России, в других регионах сим-карта автоматически регистрируется в сети оператора с самым высоким уровнем сигнала на территории нахождения абонента. Обязательное условие для роуминга – положительный баланс. Перед поездкой за рубеж рекомендуется убедиться в том, что услуга международного роуминга подключена.

Условия тарифа действуют для абонентов-физлиц при нахождении на территории РТ. Услуги оказываются ООО «ТМТ» на основании лицензии ФСНСС ИТМК №150172 от 26.01.2017 при наличии технической возможности. Информация приведена в ограниченном виде и указана по состоянию на 13.12.2021. Подробные условия – на сайте tattelecom.ru. Реклама. 18+