«Летай» выбрал компромисс между высокой ценой за аренду и лояльными тарифами на связь

Арендная плата за размещение базовых станций (БС) в Татарстане существенно повысилась за последний год — местами рост достигает даже 50%. Во многом это стало результатом спекуляций со стороны арендодателей, которые искусственно подняли стоимость своих услуг, что совпало по времени с изменениями экономической ситуации и с уходом с российского рынка иностранных вендоров. В конкурентных условиях операторы вынуждены перемещать БС, нести дополнительную финансовую нагрузку и увеличивать тарифы, чтобы сохранить качество связи и скорость передачи данных. В конечном счете также страдают абоненты, которым приходится переплачивать за услуги.

Оператор «Летай» выбрал стратегию оптимизации обслуживания оборудования — перенос базовых станций — и, даже несмотря на рост операционных затрат по инициативе арендодателей, поддерживает лояльные тарифные предложения для своих абонентов. Как правило, при переносе БС компания размещает их на альтернативных локациях с сохранением качества покрытия сети. Так, в 2022 году позицию сменили пять площадок, рост арендной платы по которым составил более 10%. В частности, оператор перенес базовые станции, расположенные в Казани на улицах Короленко, Патриса Лумумбы, Поперечно-Ноксинской и на улице Молодежной в селе Шемордан Сабинского района. За I квартал текущего года компания приняла решение о демонтаже еще трех станций.

«Стратегия нашего предприятия при смене локаций базовых станций — это сначала запуск новой площадки и лишь потом вывод из эфира старой. Такой подход позволяет обеспечивать бесшовный переход одной точки доступа к другой и предоставлять абонентам „Летай“ качественную связь даже в период проведения работ на сети. Основной критерий при выборе локации — географическая близость к демонтируемой станции, — подчеркнул генеральный директор ПАО «Таттелеком» (бренд «Летай») Айрат Нурутдинов. — Благодаря аналитическому подходу в выборе нового места размещения и правильно организованному бизнес-процессу запуск новой станции проходит с минимальной потерей качества услуг». Реклама. ПАО «Таттелеком».