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«Летай» укрепил сети 4G на родине Державина, ж/д станции и в жилых комплексах
За прошедший месяц в Татарстане поднялась скорость мобильного интернета на объектах социальной инфраструктуры. Как сообщает оператор «Летай», благодаря модернизации 12 базовых станций (БС) и строительству еще 2 площадок качество радиосигнала улучшилось для абонентов 13 населенных пунктов.
В Казани для жильцов ЖК «Салават Купере» в 2 раза возросла скорость передачи данных. В результате в этой зоне у абонентов быстрее загружается контент в соцсетях и мессенджерах. Также покрытие улучшилось для будущих жителей строящегося комплекса «Яналиф».
Другую площадку построили в Набережных Челнах на Шишкинском проезде. Теперь загрузка трафика мобильной связи занимает меньше времени у пользователей на территории 3 жилых комплексов автограда.
В 2 раза скорость передачи данных увеличилась вблизи районной больницы и ж/д станции Каратун в Апастовском районе. Сеть 4G укрепили рядом с парком им. Т. Миннуллина в Камском Устье, у дома культуры в Балтасях, а также в Чистополе, Тюлячах, Кукморе и Арске.
Впервые мобильный интернет появился в населенном пункте Бакрче Зеленодольского района. Работы по улучшению качества связи затронули также Лаишевский район, где родился знаменитый поэт Гавриил Романович Державин. Например, в развивающемся поселке Новые Сокуры дооснастили БС, а в селе Державино построили новую площадку.
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