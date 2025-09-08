«Летай» укрепил сеть 4G на время массовых мероприятий

Фото: ПАО «Таттелеком»

За последний месяц «Летай» увеличил емкость мобильной сети на порядка 40 секторах, чтобы обеспечить абонентам стабильное соединение во время масштабных мероприятий. Оптимизация коснулась крупных городов Татарстана, которые, как и столица республики, из года в год становятся местом проведения крупных событий.

В этом году оператор укрепил сети вблизи площадок празднования Дня нефтяника в Нижнекамске и Альметьевске, а также Дня Республики Татарстан, столице которой исполнилось 1020 лет. Миграция абонентов в эти дни между городами и внутри столицы была на пике активности. По обезличенным данным компании, 30 августа основную локацию в Казани, у «Чаши», посетили порядка 25 тыс. пользователей связью «Летай».

Дополнительно улучшили сигнал и у стадиона «Ак Барс Арена» в Казани, где на протяжении 6 дней проходил Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Ежедневно концертный зал собирал порядка 3 тыс. зрителей, которые активно обменивались контентом и вели онлайн-репортажи. Для обеспечения абонентов стабильной связью в моменты пиковой нагрузки «Летай» установил на площадке мероприятия передвижную базовую станцию.

Всего в августе оператор построил и модернизировал 13 точек телеком-инфраструктуры в 11 населенных пунктах Татарстана. Благодаря этому в отдельных районах скорость передачи данных выросла на 20–30 %, что позволило абонентам более комфортно пользоваться цифровыми сервисами.

Обращаем внимание абонентов: по требованию органов власти в целях безопасности граждан операторы обязаны ограничивать работу 4G вплоть до отключения БС, а также на ряде территорий снижено качество связи из-за интенсивной работы РЭП.

