«Летай» укрепил сеть 4G на время массовых мероприятий
За последний месяц «Летай» увеличил емкость мобильной сети на порядка 40 секторах, чтобы обеспечить абонентам стабильное соединение во время масштабных мероприятий. Оптимизация коснулась крупных городов Татарстана, которые, как и столица республики, из года в год становятся местом проведения крупных событий.
В этом году оператор укрепил сети вблизи площадок празднования Дня нефтяника в Нижнекамске и Альметьевске, а также Дня Республики Татарстан, столице которой исполнилось 1020 лет. Миграция абонентов в эти дни между городами и внутри столицы была на пике активности. По обезличенным данным компании, 30 августа основную локацию в Казани, у «Чаши», посетили порядка 25 тыс. пользователей связью «Летай».
Дополнительно улучшили сигнал и у стадиона «Ак Барс Арена» в Казани, где на протяжении 6 дней проходил Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Ежедневно концертный зал собирал порядка 3 тыс. зрителей, которые активно обменивались контентом и вели онлайн-репортажи. Для обеспечения абонентов стабильной связью в моменты пиковой нагрузки «Летай» установил на площадке мероприятия передвижную базовую станцию.
Всего в августе оператор построил и модернизировал 13 точек телеком-инфраструктуры в 11 населенных пунктах Татарстана. Благодаря этому в отдельных районах скорость передачи данных выросла на 20–30 %, что позволило абонентам более комфортно пользоваться цифровыми сервисами.
Обращаем внимание абонентов: по требованию органов власти в целях безопасности граждан операторы обязаны ограничивать работу 4G вплоть до отключения БС, а также на ряде территорий снижено качество связи из-за интенсивной работы РЭП.
