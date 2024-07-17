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«Летай» поддержал гостей Сабантуя и ускорил интернет в поселках Татарстана
«Летай» нарастил емкость базовых станций (БС), дополнительно установив в прошлом месяце на секторах 51 передатчик. Это позволило увеличить качество связи и снизить процент недозвонов. Модернизация охватила 15 телеком-объектов в 7 населенных пунктах Татарстана.
Традиционно в июне «Летай» укрепил сети 4G в зонах проведения Сабантуя. Передвижные БС развернули в селе Муслюмово и поселке Мирный в пригороде Казани, где национальный праздник также собрал спортсменов Игр БРИКС, участников ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ и Всероссийской детской фольклориады.
Впервые мобильная связь появилась в активно застраиваемом селе Шигали Высокогорского района. Качество связи улучшилось для жителей Лесных Морквашей Верхнеуслонского района и Буинска. Дооснастили площадку и в 31-м микрорайоне Нижнекамска, где располагаются полилингвальная гимназия «Адымнар», торговый центр и парк. Теперь у пользователей быстрее загружается медиаконтент во время прогулок и шопинга, а голосовой трафик проходит без задержек.
Масштабно мобильный интернет ускорился в Азнакаеве. После модернизации 8 точек скорость передачи данных для пользователей мобильного интернета увеличилась на 25 %.
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