«Летай» подарит 1000 рублей при переходе от других операторов с сохранением номера

«Летай» проводит акцию: при переходе с сохранением номера сотовой связи от других операторов абонент получит в подарок 1000 рублей.

Акция «1000 рублей за переход» действует при подключении следующих тарифов:

«Много минут» (безлимитный интернет, 500 минут по РТ и безлимит внутри сети, 300 минут на номера других регионов, 100 SMS) — 350 рублей в месяц;

«Много всего» (безлимитный интернет, 1000 минут по РТ, 100 SMS) — 480 рублей в месяц;

«Много всего и сразу» (безлимитный интернет, 1200 минут по РТ и безлимит внутри сети, 300 минут на номера других регионов, 100 SMS) — 650 рублей в месяц.

Подарочные денежные средства зачисляются на счет абонента после переноса номера абонента в базу «Летай» и используются для оплаты услуг мобильной связи.

Сменить тариф можно по истечении трех месяцев со дня подключения по акции. Срок действия подарочной суммы — три месяца с момента зачисления на лицевой счет абонента, при расторжении контракта подарочная сумма не возвращается и не компенсируется. Специальные условия акции не суммируются с другими акциями оператора. Абонент может принять участие в акции один раз.

Акция проводится на всей территории Республики Татарстан. Подробности — по телефону 8 (843) 222-22-22, а также в салонах связи «Летай».

Акция действует для абонентов — физических лиц до 01.12.2021. Услуги оказываются ООО «ТМТ» (группа компаний «Таттелеком») на основании лицензии ФСНСС ИТМК №150172 от 26.01.2017. Информация, содержащаяся в данном материале, приведена в ограниченном виде и указана по состоянию на 22.11.2021. Реклама. 18+