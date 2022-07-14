«Летай по всей России»: атмосферный праздник, интерактивы и розыгрыш призов от «Летай»

В субботу, 16 июля, «Летай» приглашает гостей и жителей Казани окунуться в атмосферу национального колорита Алтая, Кавказа и Карелии. Мероприятие будет проводиться на территории озера Малое Лебяжье в честь завершения акции «Летай по всей России».

В программе — интерактивы и мастер-классы для взрослых и детей, аквагрим, фуд-корт, стилизованные фотозоны и розыгрыш многочисленных призов. Для любителей спокойного отдыха предусмотрена сhillout-зона, где можно будет послушать DJ-сеты.

Завершением праздника станет розыгрыш десяти сертификатов на авторские туры по самым незабываемым регионам страны в рамках акции «Летай по всей России»: Карелия, Алтай, Кавказ. Среди гостей мероприятия будут разыграны электросамокат, смартфон и смарт-часы Xiaomi.

Проведите незабываемый выходной вместе с «Летай»!

Начало — в 17.00. Подробная информация о мероприятии и условия участия в розыгрышах — на letai.ru.

Организатор: ООО «ТМТ» — группа компаний «Таттелеком». Дата и время проведения мероприятия: 16.07.2022, с 17.00 до 19.30. Место проведения: территория озера Малое Лебяжье (Казанский городской лесопарк «Лебяжье»). Победители акции и розыгрыша будут определены на месте 16.07.2022 — при помощи специального сервиса генератора случайных чисел. Дополнительная информация — на letai.ru. 16+