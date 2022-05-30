«Летай» дарит своим абонентам авторские туры на Алтай, Кавказ и в Карелию

С 16 мая 2022 года для пользователей услугами связи «Летай», путешествующих по стране, действуют новые условия по тарифам «Много минут_2022», «Много всего_2022» и «Много всего и сразу_2022».

Подключившие один из данных тарифов с 16 мая по 15 июля 2022 года становятся участниками акции «Летай по всей России», в рамках которой будет разыграно 10 сертификатов на авторский тур по стране. Победители отправятся в путешествие по одному из трех направлений — Алтаю, Кавказу или Карелии. Итоги розыгрыша будут подведены 16 июля 2022 года*.

Тарифы доступны для новых и действующих абонентов в период проведения акции на следующих условиях:

• «Много минут_2022»: БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет по РТ, 1 Гб интернета по РФ, 500 минут по РТ, 300 минут по РФ и БЕЗЛИМИТ на разговоры внутри сети — за 350 руб./мес.

• «Много всего_2022»: БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет по РТ, 1 Гб интернета по РФ, 1000 минут на звонки по РТ — за 480 руб./мес.

• «Много всего и сразу_2022»: БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет по РТ, 1 Гб интернета по РФ, 1200 минут по РТ, 300 минут по РФ и БЕЗЛИМИТ на разговоры внутри сети — за 650 руб./мес.

* Организатор акции: ООО «ТМТ» (ИНН: 1655327859, лиц. ФСНСС ИТМК № 150172 от 26.01.2017) — группа компаний «Таттелеком». Срок проведения акции: 16.05–15.07.2022. Победители будут определены 16.07.2022 при помощи генератора случайных чисел. Розыгрыш призов и награждение победителей состоятся на специальном мероприятии, место и время проведения которого будут указаны на www.letai.ru за 7 дней до даты оглашения результатов. Итоги акции также будут размещены на www.letai.ru. Дополнительную информацию, в том числе о правилах проведения, сроках, месте и порядке вручения призов, можно узнать по тел.: (843) 222-22-22 и на сайте. Реклама. 18+