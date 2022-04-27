Лесхозы Татарстана получили новую технику по нацпроекту «Экология»

Парк техники учреждений Министерства лесного хозяйства РТ пополнился новой техникой и оборудованием, приобретенными в этом году по региональному проекту «Сохранение лесов в РТ» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«Лесхозам переданы 13 единицы техники – 6 тракторов «Беларус-82.1» и 7 пожарных полуприцепов ЛКТ-4П, а также 243 единицы оборудования и инвентаря - мечи Колесова, ранцевые лесные огнетушители, культиваторы, плуги и бороны», – сказано в сообщении.

Пожарные полуприцепы доказали свою эффективность в прошлом году, с их помощью удалось не допустить распространения огня на земли лесного фонда. Тракторы «Беларус-82.1» используются при закладке и обновлении противопожарных минерализованных полос.

Всего в 2022 году на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» из федерального бюджета выделено 108,4 млн рублей, в том числе на закупку лесопожарной и лесокультурной техники – 22 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента страны Владимира Путина.