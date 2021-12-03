Лесхозы Татарстана получили квадроциклы по нацпроекту «Экология»

Лесхозам Татарстана передана последняя партия специализированной техники, закупленной в этом году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Лесхозам переданы 15 квадроциклов с прицепами на общую сумму 8,4 млн. рублей. Новую технику получили Альметьевский, Арский, Бугульминский, Зеленодольский, Камский, Нурлатский, Пригородный и Сабинский лесхозы, а также Лесопожарный центр.

«Данные квадроциклы помогут специалистам быстрее добираться до труднодоступных территорий. Это особенно важно в случае выявления возгораний или нарушений лесного законодательства. Также эта техника может использоваться для транспортировки различного оборудования», — отметил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Всего в 2021 году на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» из федерального бюджета было выделено 200,5 млн. рублей, в том числе на закупку лесопожарной и лесокультурной техники — 112,4 млн. рублей.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.