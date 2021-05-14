Лесхозы Татарстана получили восемь пожарных автоцистерн благодаря нацпроекту «Экология»

Лесопожарную технику, закупленную Минлесхозом РТ благодаря региональному проекту «Сохранение лесов в РТ» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», передали представителям лесхозов в Высокогорском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Подведомственным учреждениям Министерства лесного хозяйства РТ были переданы восемь пожарных автоцистерн. Новую технику получили Альметьевский, Арский, Болгарский, Зеленодольский, Ислейтарский, Камский, Мамадышский и Пригородный лесхозы», — сказано в сообщении.

В 2021 году на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» из федерального бюджета было выделено финансирование в размере 187 млн рублей, в том числе на закупку лесопожарной и лесокультурной техники 99 млн рублей.

Ранее в этом году были приобретены и переданы 13 малых лесопатрульных комплексов на базе «УАЗ» и пять универсальных лесопожарных комплексов, а также противопожарное оборудование. В течение года будут дополнительно закуплены еще две пожарные автоцистерны, 13 лесопосадочных машин, 11 лесных плугов, 15 лесных культиваторов и противопожарное оборудование.