Лесовосстановление в Татарстане выполнено на 100% от плана 2024 года

В Татарстане завершен ряд работ в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Специалисты лесной отрасли провели искусственное лесовосстановление на площади 1415,1 га (100% от плана), комбинированное лесовосстановление – 4 га (100%) и лесоразведение – 103,6 га (100%).

Всего в 2024 году в республике по нацпроекту «Экология» и государственному заданию запланированы мероприятия по воспроизводству лесов на площади 2174 га.

«Оставшийся вид работ – естественное лесовосстановление, которое будет проведено на площади 758,9 гектара, – рассказал первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов». Он добавил, что нацпроектом предусмотрены заготовка семян и выращивание посадочного материала. На сегодня уже собрано 452 кг семян сосны, ели и лиственницы. Основной объем семенного материала будет заготовлен в осенний период, уточнили в ведомстве.

Зарипов также сообщил, что в рамках весеннего лесокультурного сезона 2024 года в Татарстане были проведены работы по закладке защитных лесных насаждений на площади 630 га, дополнению лесных культур – на 1990 га, посеву семян в базисных лесных питомниках – на 10 га.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».