Лесоводы Татарстана заготовили в рамках нацпроекта 11,5 тонны семян основных пород

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Лесоводы Татарстана заготовили в 2024 году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов», который, в свою очередь, является частью национального проекта «Экология», 11,5 тонны семян основных лесообразующих пород. Соответствующее работы завершены, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«Всего специалистами лесной отрасли республики было собрано 11,5 тонны семян лесных растений, что составляет 100% от плана. Все семена были проверены в Центре защиты леса Республики Татарстан, выданы сертификаты об их качестве», — рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

В частности, по словам представителя профильного ведомства, семян сосны было заготовлено 563 килограмма, ели — 77 килограммов, лиственницы — 10 килограммов, дуба — 8,2 тыс. килограммов, березы — 1,6 тыс. килограммов, ясеня — 1 тыс. килограммов, а липы — 23 килограмма.

Зарипов добавил, что также был обновлен страховой фонд семян лесных растений, созданный в целях гарантированного воспроизводства лесов в неурожайный период. «В настоящее время в фонде имеется 360 килограммов семян сосны, ели и лиственницы», — уточнил он.

Сбор семян является дополнительным показателем регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» нацпроекта «Экология». Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. С 2025 года стартуют обновленные нацпроекты.