Лесоводы Татарстана высадили семена в питомниках почти на 18 гектарах

Посев семян в лесных питомниках на площади 17,6 гектара проведен в Татарстане. Об этом «Татар-информу» сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«Всего в 2026 году планируется засеять 21 гектар, осталось завершить посев еще на 3,4 гектара. Впереди у лесоводов кропотливый период ухода за посевами: регулярный полив, рыхление почвы, борьба с сорной растительностью и защита от вредителей. Эти мероприятия продлятся до наступления устойчивых морозов и возобновятся весной. Молодые растения потребуют постоянного внимания в течение двух-трех лет, пока не будут высажены в лес», – отметил он.

Стандартный посадочный материал лесоводы республики выращивают в 47 базисных лесных питомниках и в Лесном селекционно-семеноводческом центре РТ. Работы проводятся по региональному проекту «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».