Лесотерапия, экотропы, QR-коды и платный вход: как изменились Голубые озера в Казани

Голубые озера около Казани посещает 120 тысяч человек в год. Как изменилась природная жемчужина за последние годы, какие запреты здесь действуют, сколько стоит вход на объект и парковка, рассказали сегодня участники пресс-конференции в «Татар-информе».





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Призываем всех беречь инфраструктуру, относиться с особым трепетом к природе»

Особо охраняемая природная территория (ООПТ) «Голубые озера» - самая посещаемая территория в Татарстане, которая близко расположена к казанской агломерации. В год здесь бывает около 120 тыс. человек. Их интерес к уникальной природной жемчужине возрос в разы после благоустройства прилагающих к озерам территорий.

«Все проблемы вы помните - розжиг костров, бани, заезд транспорта, стоянка авто рядом с озерами, мусор, сапборды, аквалангисты. Такова была исходная ситуация, с которой мы столкнулись в 2020 году. Тогда мы поняли, что можем изменить ситуацию на региональном заказнике, применив принципы работы всех национальных парков. Кажется, у нас получилось, но впереди еще достаточно много работы», - сообщила замдиректора Фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Городу удалось сформировать концепцию территории с единым визуальным обликом, архитектурой и событийным наполнением. Саргина рассказа подробно, чего удалось достичь благодаря принятой концепции экотуризма, чтобы «спасти озера от неорганизованных туристов».

«Начали мы с первой проблемы, которая требовала немедленного решения. Это риск размыва перемычки между Большим Голубым озером и Казанкой. В 2022 году завершились работы по укреплению берега Хрустального водопада Большого Голубого озера», - отметила она.

Следующая проблема - соблюдение режима заказника и она остается по-прежнему актуальной. До сих пор здесь фиксируются различные нарушения.

«Мы по-прежнему видим акты вандализма, не все жители Татарстана с уважением относятся к тому, что было создано. Призываем всех беречь инфраструктуру, которая появилась на озерах, относиться с особым трепетом к природе», - сказала Оксана Саргина.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Благодаря новым купелям вода сразу уходит в Казанку, дно и илы остаются нетронутыми»

На благоустройство территории Голубых озер в Казани из бюджета республики потрачено 650 млн рублей. Оксана Саргина обозначила главные итоги проделанной работы:

- соединение Малого Голубого и Большого Голубого озер между собой как за счет обустроенных экотроп и туристических маршрутов, так и за счет формирования единого визуального облика. Пеший маршрут между Большим и Малым Голубыми озерами сейчас составляет 1 км;

- разработка концепции экопросвещения в заказнике посредством организации новых сценариев отдыха, социокультурного программирования мероприятий и продвижения бренда;

- создание трех организованных зон входа с базовым набором необходимой инфраструктуры (парковочные места, датчики учета посещений, визит-центры, аншлаги, навигационные знаки);

- обустройство пяти новых мест для погружения в воду, выбранных совместно с представителями экологического сообщества;

- перенос всех водных видов активности с озер на две специально оборудованные точки, соединенные водным маршрутом;

- создание базовой экотуристической инфраструктуры: три блока санитарных узлов на 20 кабинок, три визит-центра в зонах входа, пункты проката туристического оборудования, два эколектория, пирсовые зоны, кафе «У водопада»;

- формирование сети экотроп на территории рекреационного участка заказника, оснащенных навигацией, информационными стендами и МАФами.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как пояснила Саргина, старые спуски для купания в Голубых озерах полностью демонтированы и частично реорганизованы в смотровые площадки.

«Благодаря новым купелям не происходит воздействие на озера. Теперь вода сразу уходит в Казанку, а дно и илы остаются нетронутыми», - подчеркнула она.

Раньше водные активности - бани, сапборды и дайвинг «располагались непосредственно на озерах, усиливая их деградацию».

«Чтобы сохранить возможность наслаждаться досугом, было принято решение перенести все водные активности на Казанку», - отметила Саргина.

Сейчас на Большом Голубом озере создана лодочная станция «Сап Каяк», а на Малом Голубом - пирсовая зона. Появились новые объекты благоустройства - дорожки из деревянного настила, навигация образовательно-информационные стенды, урны, скамейки, столики для пикников, общественные туалеты, точки проката оборудования, пирсовые зоны, кафе с национальной выпечкой.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Экотропы соединили Большое и Малое Голубые озера

Главной целью по-прежнему остается снижение антропогенной нагрузки, которая заметно выросла после появления развитой инфраструктуры. Максимальная нагрузка на ООПТ в летние жаркие дни составляет до 1,5-2 тыс. человек. В дальнейшем поток посетителей планируется перераспределить за счет развития экотроп и новых маршрутов.

«Организовано несколько типов троп общей длиной 20 км, которые оснащены навигацией, информационными стендами, всевозможными малыми архитектурными форматами», - отметила Оксана Саргина.

Экотропы связывают Большое и Малое Голубое разными маршрутами. Образовательная тропа протяженностью 5 км позволяет изучить флору и фауну Голубых озер. Есть тропа лесотерапии протяженностью 1,8 км. Разработан водный маршрут протяженностью 3 км, теперь от лодочной станции на Большом Голубом озере можно отправиться по Казанке до пирса у Малого Голубого озера.

В 2024 году появились новые маршруты. Интерактивная тропа длиной в 800 метров погружает в мир музыки, созданной природой. Спортивно-оздоровительная тропа не оставит равнодушными любителей активного отдыха.

Туристы, побывавшие на Голубых озерах, могут увезти на память фирменный мерч «Естествознание» и сувениры, которые можно приобрести в визит-центрах.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Содержание нитратов в Голубых озерах упало в два раза

Мероприятия по благоустройству, запрет въезда на ООПТ автомобилей и перенос мест для погружения в воду оказались ненапрасными. По данным исследований ученых, нитраты в Голубых озерах сократились с 5-7 до 2-3 мг/л.

«Мы хотим поделиться приятной новостью о двукратном снижении содержания нитратов в воде Голубых озер. Об этом мы еще отдельно расскажем, Академия наук РТ выйдет с большой новостью, расскажет, почему и как это произошло. <…> Мы этому факту очень рады», - сказала замдиректора Фонда «Институт развития городов РТ».

Положительного результата удалось достичь благодаря обустройству пяти новых мест для погружения в воду, выбранных совместно с представителями экологического сообщества, а также запрету въезда на ООПТ автотранспортных средств.

В настоящее время в Казани создается новое сообщество «Хранителей Голубых озер», которое объединит людей, неравнодушных к природе. Активисты будут участвовать в экопросветительской работе, убирать мусор, следить за сохранностью инфраструктуры, оказывать помощь в контроле за соблюдением посетителями действующих запретов на ООПТ.

«Сейчас мы закончили строительные работы, но продолжаем курировать территорию Голубых озер», - отметила Саргина.

К слову, балансодержателями территорий Больших Голубых озер выступает Дирекция парков и скверов, а Малых Голубых - учебно-опытный пригородный лесхоз.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Плата за сход - символическая»

Заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов напомнил, что государственный комплексный заказник «Голубые озера» был образован более 30 лет назад.

Сейчас на его территории действует ряд запретов: нельзя кататься на лодках и сапбордах, погружаться с аквалангом, купаться вне отведенных мест, разводить костры. Установлен особый режим посещения: с мая по август с 5 утра до 22 часов вечера, а с сентября по апрель - с 8 утра до 18 часов. Кроме того, введен платный вход на территорию.

«С 24 декабря 2024 года действует платный вход. Важно понимать, что плата символическая - всего 100 руб. Некоторые категории граждан освобождены от платы. Это дети, инвалиды, пенсионеры, ветераны боевых действий, должностные лица при исполнении служебных обязанностей и лица, осуществляющие обслуживание территории Голубых озер. Для здорового, трудоспособного населения 100 рублей - не критично для бюджета», - сказал Шарафутдинов.

Оплатить пребывание на Голубых озерах посетители могут по QR-коду. Однако пока это делают далеко не все, заметил Шарафутдинов.

В дальнейшем для работы на Голубых озерах будут допускаться гиды и экскурсоводы, прошедшие специальное обучение. В настоящее время сформирована методологическая база и уже принимаются заявки от желающих.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Куратор территории Малых Голубых озер от ГБУ «Учебно-опытный Пригородный лесхоз» Алина Крашенникова сообщила, что до конца 2025 года парковка со стороны моста М7 станет платной. Ее стоимость составит 100 рублей в час для автомобилей и 150 рублей в час для автобусов. Все вырученные деньги будут направлены на содержание и благоустройство территорий.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Она и руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова представили событийную программу. На протяжении всего лета на ООПТ будут проходить бесплатные мастер-классы, открытые занятия по дыхательной практике, функциональные тренировки на свежем воздухе, экскурсии, лекции, водные активности, дни закаливания, практики лесотерапии и многое другое. Мероприятия будут организованы в рамках проекта «Лето в Татарстане», стартовавшего по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова с 1 июня.