Лесоматериалы включили в систему биржевых закупок с авансированием для госстроек

2026 год стал поворотным для лесной отрасли России. С 9 января начали действовать изменения в Лесном кодексе, а новый закон ввел биржевой механизм закупки строительных материалов для государственных проектов.

По итогам первого квартала на бирже ЦТС заключили более 1,7 тыс. сделок на сумму свыше 8 млрд рублей. Татарстан, где пилотный проект запустили год назад по поручению Раиса республики Рустама Минниханова, показал успешные результаты: его опыт уже рекомендован к масштабированию на федеральном уровне.

Поправки к Лесному кодексу позволили государственным учреждениям самостоятельно заготавливать древесину на участках со спелыми и перестойными насаждениями. Закон № 431-ФЗ, в свою очередь, включил лесоматериалы, пиломатериалы и продукцию переработки древесины в перечень товаров для государственных строек с возможностью прямого авансирования.

В результате у государственных заготовителей и переработчиков расширились объемы и ассортимент продукции, а древесина стала доступна для реализации через биржу напрямую подрядчикам государственных строек. Практика пилотного проекта в Татарстане показала эффективность этой модели.

Заместитель министра лесного хозяйства Татарстана Раис Гумеров отметил, что инициированные республикой изменения, разрешающие рубку старых и перестойных лесов, открывают новые возможности для отрасли.

По его словам, это позволит улучшить санитарное состояние лесов, повысить уровень пожарной безопасности, формировать участки для лесовосстановления, а также обеспечит экономический эффект и укрепит финансовую устойчивость лесхозов.

Он добавил, что республика реализует древесину через биржу с 2022 года, и только в этом году проведено 175 торгов, в ходе которых продано 40 тыс. кубометров древесины на сумму 74,2 млн рублей.

Вице-президент биржи ЦТС Ирина Шиляева, в свою очередь, указала, что сочетание двух законов сформировало новый экономический контур: государство получило возможность одновременно заниматься обновлением лесов и получать доход от прямых продаж древесины строительным компаниям, что также снижает издержки в строительстве.

С начала года на бирже ЦТС в сегментах лесо- и пиломатериалов заключено более 600 договоров на сумму свыше 1 млрд рублей. Со стороны подрядчиков государственных строек фиксируется рост числа аукционов на закупку доски, бруса и других видов пиломатериалов с различными характеристиками.

Расширяется и география участников: все больше регионов, а также государственных и частных компаний использует биржу как инструмент снижения затрат и получения дополнительной выручки. В Рослесхозе отмечают положительную динамику: если в 2022-2023 годах около 80% древесины, реализуемой госучреждениями, продавалось через биржи, то по итогам 2025 года этот показатель достиг 99,2%.

Дополнительным фактором развития стало разъяснение Минфина и ФАС о том, что закон № 223-ФЗ не регулирует закупки биржевых товаров. Это позволяет заказчикам приобретать лесо- и пиломатериалы через биржу вне рамок этого закона, обеспечивая равные условия конкуренции для государственных лесхозов и частных переработчиков.

Новый механизм выгоден всем участникам рынка. Частные и государственные строительные компании получают прямой доступ к продукции государственных производителей, сокращают время поиска поставщиков и административные расходы. Государство, в свою очередь, увеличивает бюджетные поступления за счет реализации древесины из спелых и перестойных насаждений, которая ранее не использовалась.

Федеральный закон № 431-ФЗ закрепил возможность торговли лесоматериалами, пиломатериалами и продукцией переработки древесины на бирже с авансированием. Поправки к Лесному кодексу (№ 565-ФЗ) разрешили с 9 января 2026 года государственным учреждениям заготавливать такие насаждения без проведения торгов с последующей реализацией через биржу.

В настоящее время разрабатываются подзаконные акты, необходимые для реализации новых норм. Государственные лесхозы готовятся к работе по обновленным правилам.