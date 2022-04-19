Лесокультурный сезон начнётся в Татарстане позже из-за обилия осадков

В этом году лесокультурный сезон в Татарстане откроется позднее на десять дней из-за обилия осадков. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Кабинете Министров республики.

«Согласно погодно-климатическим условиям, сложившимся в текущем году, ожидаем, что к лесокультурным работам приступим после 25 апреля. Это на десять дней позже, чем в прошлом году, из-за количества выпавших осадков и медленного таяния снега, но не критично — зато почва не будет страдать от недостатка влаги», — отметил он.

Работы по лесовосстановлению в Татарстане уже четвертый год подряд пройдут в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Его главная цель заключается в обеспечении баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.

В прошлом году лесники Татарстана перевыполнили в два раза план по лесовосстановительным работам, они проведены на площади 4210 гектаров. Индикатор «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» в регионе превышен на 58%.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.