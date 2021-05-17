Лесники усиливают патрули: места отдыха под Казанью могут закрыть из-за аномальной жары

Беглые низовые пожары вернулись спустя 10 лет

Как сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов, в лесах Татарстана объявлен четвертый класс пожарной опасности. С 14 мая в лесах ограничено пребывание людей и запрещен въезд всех видов транспортных средств. По прогнозу Гидромета РТ, аномальная жара будет стоять еще минимум неделю – до 25 мая. Если ситуация ухудшится, власти будут ужесточать режим посещения лесопарковых зон.

Салават Камалетдинов

«За последние 10 лет в лесах республики не было допущено чрезвычайных ситуаций. К сожалению, текущий год проходит для нас в более сложных условиях. Мы отмечаем возникновение огня в лесах, таких случаев зафиксировано шесть. Мы их трактуем как лесные пожары. Благодаря оперативности нашего инспекторского состава, материально-техническому оснащению огонь был подавлен в ближайшие два часа», – сказал он.

Замминистра уточнил, что тушение лесного пожара считается успешным, если с ним справились в течение первых суток. В Татарстане возгорание происходило на федеральных землях лесного фонда.

«Это были беглые низовые пожары, когда сгорела прошлогодняя листва и сухая трава. По многим случаям мы даже не отмечаем ущерба. По каждому случаю передали информацию в Федеральное агентство лесного хозяйства, Природоохранную прокуратуру и ФБУ «Авиалесохрана». От лесоводов на территориях направлены соответствующие заявления в адрес районных отделений МВД, приглашены специалисты пожнадзора, дознаватели», – отметил Ильгизар Зарипов.

Эксперт сообщил, что в Минлесхозе РТ надеются, что правоохранительные органы дадут объективную оценку сложившейся ситуации и, возможно, будут определены люди, причастные к возникновению лесных пожаров. Спикер уверен, что все происшествия случились по вине человека.

«Общероссийская статистика по возникновению лесных пожаров такова, что 9 из 10 лесных пожаров считаются рукотворными. Но с учетом климата нашей республики я считаю, что 100% пожаров, которые возникли, носят рукотворный характер»,– подчеркнул замминистра.

Дороги и линии электропередач повышают угрозу

Сегодня в ряде районов Татарстана столбики уличных термометров подскочили до 35-градусной отметки. По мнению экспертов, такая жара продержится в респубилке еще неделю. Из-за высокого класса пожарной опасности пребывание людей в лесах республики ограничено.

Салават Камалетдинов

«С 10 мая текущего года на территории Татарстана установилась аномальная жара со среднесуточными температурами на 9 и более градусов выше нормы. По прогнозу Гидромета РТ, аномально жаркая погода продлится до середины 25 мая. Сегодня на территории республики ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до 35 градусов в отдельных районах. В связи с наступлением устойчивой жаркой погоды и возрастанием риска лесных пожаров постановлением Кабинета Министров РТ введено ограничение пребывания граждан в лесах с 14 мая на 21 календарный день», – рассказал гость ИА «Татар-информ».

Во время действия постановления запрещено пребывание людей в лесах, въезд в них всех видов транспортных средств и проведение определенных видов работ. Риск повышенного возникновения пожаров на территории региона, как показывает практика, снижается не раньше октября. Так, в 2020 году пожароопасный период продлился до 20 октября.

По мнению спикера, повышенную пожарную опасность в лесах создает наличие сети автомобильных и железных дорог, высоковольтных линий электропередач, газоперерабатывающих предприятий и газо-, нефтепроводов, многочисленных баз и лагерей отдыха, а также массовое посещение лесов людьми. Особенно высокая опасность возникает в пригородных зонах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Елабуги, Бугульмы, Зеленодольска и других городов.

Какие леса у Казани уже закрыли для посещения

Сейчас запрет на посещение лесов действует в отношении лесного фонда федерального значения. Однако если вдруг ситуация с пожарами ухудшится, то власти Казани могут принять решение о закрытии популярной зоны отдыха горожан – лесопарковой зоны у Лебяжьих озер.

Рамиль Гали

«Постановлением Кабмина РТ введены ограничения в отношении 1,2 млн га федеральных лесов. Минлесхоз РТ не регулирует отношения в части городских лесов. Более 3,5 тыс. га лесов, которые примыкают к Казани, носят статус лесов, расположенных на землях населенных пунктов. В первую очередь это лесопарк «Лебяжье». Данный вопрос находится в ведении властей Казани. При необходимости, если посчитают нужным вносить такие ограничения, думаю, что городские власти примут аналогичный документ», – сказал Ильгизар Зарипов.

Заместитель министра рассказал, какие леса около Казани уже закрыты для посещения.

«Леса в Боровом Матюшино относятся к лесам Матюшинского участкового лесничества. Это федеральный лесной фонд – соответственно, там эти нормы ограничений действуют. Что касается поселка Киндери, это Иске-Казанское и Высокогорское участковые лесничества. Это также федеральные леса», – отметил спикер.

У некоторых дачников в период действия запрета возникает вопрос, могут ли они добираться на машине до дачи через лес. К примеру, если их дачный участок находится на Кордоне в Лаишевском районе.

«Если тот или иной человек является лесопользователем, арендатором и проживает в лесном Кордоне, постановление дозволяет ему проезжать по этим дорогам. Сквозной проезд по дорогам общего пользования не запрещен законодательством», – отметил Зарипов.

Еще одно популярное место отдыха у казанцев – Голубые озера. Они находятся на территории создаваемого в регионе туристско-рекреационного кластера «Зеркала Татарстана». Их посещать пока можно, но с соблюдением правил пожарной безопасности.

«Система Голубых озер располагается на трех категориях земельных участков. Часть является федеральной землей лесного фонда, часть – населенным пунктом, а третья часть – землями сельхозназначения. Вся эта территория объявлена памятником природы и регулируется Госкомитетом РТ по биоресурсам. Контрольно-надзорный функционал там реализован неплохо», – пояснил спикер.

Еще одно популярное место отдыха жителей республики – Раифа. Это лесная территория федерального значения, имеющая статус особо охраняемой. Данная территория находится на контроле Росприроднадзора.

Инспектора лесхозов перешли на круглосуточный режим работы

С начала года лесниками Татарстана выдано более 1,3 тыс. предостережений о недопустимости нарушений лесного законодательства. Инспекторы продолжают выявлять нарушителей в лесах.

Салават Камалетдинов

«Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет штраф для граждан от 4 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц – от 300 до 500 тыс. рублей», – сообщил представитель Минлесхоза РТ.

Если нарушение правил пожарной безопасности повлекло возникновение лесного пожара, то это влечет уголовную ответственность. Уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога наказывается штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Жители Казани помнят 2010 год, когда 40-градусная жара стояла до сентября. В тот год на территории Татарстана было отмечено 99 лесных пожаров на площади 167 га. Может ли эта ситуация повториться спустя 11 лет?

«В этом году до начала пожароопасного сезона мы создали более 2,5 тыс. новых минерализованных полос на участках вдоль автодорог федерального и регионального значения. Протяженность минерализованных полос составляет свыше 8 тыс. км. Кроме того, выдано свыше 1,3 тыс. предостережений. Во всех районах проведена работа, мы раздали более 5,5 тыс. буклетов и памяток для граждан», – отметил замминистра.

Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров 18 мая подписал приказ, согласно которому инспекторский состав переведен на круглосуточный режим работы. В республике созданы дополнительные мобильные группы. В лесных массивах с высокой рекреационной нагрузкой выставлена противопожарная техника. Безопасность в лесу обеспечивают 25 лесопожарных станций. Лесопожарные формирования объединяют более 700 человек. В случае чрезвычайной лесопожарной обстановки будет привлечено дополнительно еще более 700 человек. За обстановкой в лесах на территории Татарстана ведется космический мониторинг.