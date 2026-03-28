Лесную технику по нацпроекту «Экологическое благополучие» закупят в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2026 году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» планируется закупить 12 единиц лесопожарной и лесокультурной техники и оборудования. Об этом сообщил начальник отдела управления имуществом, технического развития и охраны труда Министерства лесного хозяйства РТ Нияз Имамиев.

По его словам, в перечень приобретаемой техники войдут 4 малых лесопатрульных комплекса на базе УАЗ-390945, 4 машины универсальные лесные «Беларус» МУЛ-82.1 и 4 плуга лесных ПКЛ-70. На эти цели из федерального бюджета выделено 26,2 млн рублей.

«Малые лесопатрульные комплексы будут использоваться для патрулирования, доставки противопожарного оборудования, а также ликвидации возгораний. Тракторы «Беларус» станут незаменимыми помощниками при проведении работ по подготовке почвы под лесные культуры, агротехническому уходу за лесными культурами и других лесохозяйственных мероприятий», – пояснил Нияз Имамиев.

По данным Минлесхоза Татарстана, почти четверть территории региона покрыта лесами. Ежегодно здесь проводятся масштабные работы по лесовосстановлению на площади свыше 4,5-5 тыс. га, при этом приживаемость лесных культур стабильно остается на высоком уровне, превышая 85%.

За последние три года благодаря усилению контроля удалось добиться заметного снижения количества выявленных нарушений лесного законодательства на 15% и сократить число незаконных рубок на 27%.