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Экология
15 декабря 2021  21:31
Надежда Гордеева

Лесному фонду Татарстана нанесен ущерб более чем на 56 млн рублей

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Лесному фонду Татарстана в этом году был нанесен ущерб более чем на 56 млн рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Лесные инспекторы в текущем году провели более 21 тыс. патрулирований. Было составлено 402 акта о нарушении лесного законодательства. Сумма нанесенного лесному фонду вреда составила более 56 млн рублей», — рассказал докладчик.

За прошлый год было выявлено 437 нарушений на общую сумму около 26 млн рублей. Сумма вреда в этом году возросла из-за нарушений в виде загрязнения лесов химическими и другими вредными веществами, а также иного негативного воздействия на леса. Выявляемость лиц, совершивших нарушения, составила 97%, а взыскиваемость вреда — 95%.

Министерство лесного хозяйства Татарстана проводит работу по анализу земель, занятых защитными лесными насаждениями, для последующего создания Республиканского лесного фонда. На первом этапе этой работы планируется провести оцифровку ортофотопланов территории республики с установлением цифровых границ защитных лесных насаждений.

#лесной фонд татарстана
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