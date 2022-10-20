Лесной массив в Сабинском районе РТ признан памятником природы регионального значения

Лесной массив около деревни Екатериновка в Сабинском районе Татарстана признан памятником природы регионального значения. Соответствующее постановление Кабмина республики подписал сегодня Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Решение было принято «в целях сохранения естественных и искусственных широколиственных, еловых и пихтовых насаждений, охраны растений и животных, в том числе занесенных в Красную книгу Республики Татарстан», отмечается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации РТ.

Из положения о памятнике природы регионального значения следует, что общая площадь лесного массива у деревни Екатериновка равняется 83,9 гектара.

Теперь здесь запрещена любая деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природу. Это, в частности, строительство зданий, строений и сооружений, мойка транспорта, разведение костров, размещение отходов, складирование материалов, грунтов и снега, изъятие животных, уничтожение мест их обитания, рубка деревьев и кустарников, нарушение растительного покрова, сенокошение.

Контроль за выполнением постановления возложен на Государственный комитет РТ по биологическим ресурсам.