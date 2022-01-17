Лесники в двух районах Татарстана борются с кольчатым шелкопрядом биопрепаратами

Для снижения лесопатологической напряженности в лесах Татарстана в прошлом году были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 3,8 тыс. гектаров. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на итоговом заседании коллегии ведомства.

«При выборе участков для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в приоритете остаются участки около населенных пунктов и детских оздоровительных лагерей. Кроме того, были проведены мероприятия по уничтожению и подавлению численности вредителей кольчатого шелкопряда с применением биологического препарата на территории Азнакаевского и Бугульминского лесничеств на общей площади 173 гектара», — отметил докладчик.

Для оценки санитарного состояния лесов Татарстана в прошлом году были проведены лесопатологические обследования лесных насаждений на площади более 40 тыс. гектаров, по результатам которых составлено 704 акта лесопатологического обследования.