Лесники Татарстана завершат лесовосстановительные работы в начале сентября

В этом году в Татарстане провели лесовосстановление и лесоразведение на площади 2,8 тыс. га. В том числе в республике высадили лесные культуры на территории площадью 1,4 тыс. га и выполнили работы по лесоразвдению на 104 га.

Еще на 4 га проведено комбинированное лесовосстановление и на 1,3 тыс. га – естественное лесовосстановление.

Лесникам региона осталось выполнить мероприятия по естественному лесовосстановлению на площади 754 гектара. Все работы будут завершены в начале сентября. Кроме того, специалисты лесхозов занимаются заготовкой семян лесных растений – так, сейчас полным ходом идет сбор семян березы.

Работы проводятся в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» национального проекта «Экология», сообщила пресс-служба Минлесхоза РТ.