Лесники Татарстана за год заготовили более 11,5 тыс. кг семян

Благодаря национальному проекту «Экология» в прошлом году в Татарстане заготовили более 11,5 тыс. килограммов семян основных лесообразующих пород, в том числе 665 килограммов хвойных семян. Об этом сообщил сегодня на итоговом заседании коллегии Минлесхоза РТ в Казани глава ведомства Равиль Кузюров.

«В целях реализации нацпроекта „Экология“ в отчетном году в 51-м лесном базисном питомнике республики выращено около 34 млн штук стандартного посадочного материала. Из них 12 млн — посадочный материал с закрытой корневой системой. Такого количества посадочного материала достаточно для создания лесных культур и защитных лесных насаждений в этом году», — сказал он.

Лесники республики вырастили саженцы сосны, ели, лиственницы, дуба и других пород деревьев.

По данным пресс-службы Минлесхоза РТ, некоторое снижение общей массы сбора семян в 2024 году по сравнению с 2023-м связано с тем, что в прошлом году по всей стране наблюдалось низкое плодоношение желудей дуба. Хороший урожай желудей дуба лесоводами был собран в 2021 году. По статистике его обильное плодоношение наблюдается раз в 5–7 лет.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.