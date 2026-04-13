Лесники Татарстана в новом сезоне заготовят более 11 тыс. кг семян

В этом году лесники Татарстана заготовят не менее 11,455 тыс. кг семян лесных растений. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы уделим особое внимание уходу за объектами лесного семеноводства. Мероприятия будут проведены на площади 488 гектаров. Эта работа – залог эффективного лесовосстановления на годы вперед. Также мы планируем перевести в земли, на которых расположены леса, лесные культуры на площади 1,5 тыс. гектаров», – отметил он.

Работы проводятся благодаря региональному проекту «Сохранение лесов в Республике Татарстан» национального проекта «Экологическое благополучие».