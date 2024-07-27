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Лесники Татарстана провели работы по уходу за 600 га молодых насаждений
Лесники Татарстана продолжают ухаживать за молодыми насаждениями. По состоянию на 26 июля проведены работы на площади 600 га, передает пресс-служба Минлесхоза РТ.
Всего в 2024 году рубки ухода в молодняках будут выполнены на площади 2,7 тыс. га.
В министерстве объяснили, что уход включает в себя осветление и прочистку:
- осветление – рубка ухода в молодом насаждении, помогающая улучшить его породный и качественный состав и условия роста главной породы. Проводится до 5-10-летнего возраста в зависимости от лесообразующей породы, производительности насаждений и лесорастительной зоны.
- прочистка – рубка ухода в молодом древостое, помогающая регулировать густоту древостоя, улучшить условия роста деревьев главной породы, продолжить формирование состава. Проводится после периода осветления до 20-летнего возраста древостоя.
Работы соответствует целям и задачам национального проекта «Экология», реализующегося по инициативе Президента Владимира Путина с 2019 года.
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