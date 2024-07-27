Лесники Татарстана провели работы по уходу за 600 га молодых насаждений

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

Лесники Татарстана продолжают ухаживать за молодыми насаждениями. По состоянию на 26 июля проведены работы на площади 600 га, передает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Всего в 2024 году рубки ухода в молодняках будут выполнены на площади 2,7 тыс. га.

В министерстве объяснили, что уход включает в себя осветление и прочистку:

осветление – рубка ухода в молодом насаждении, помогающая улучшить его породный и качественный состав и условия роста главной породы. Проводится до 5-10-летнего возраста в зависимости от лесообразующей породы, производительности насаждений и лесорастительной зоны.

прочистка – рубка ухода в молодом древостое, помогающая регулировать густоту древостоя, улучшить условия роста деревьев главной породы, продолжить формирование состава. Проводится после периода осветления до 20-летнего возраста древостоя.

Работы соответствует целям и задачам национального проекта «Экология», реализующегося по инициативе Президента Владимира Путина с 2019 года.