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Экология
18 июня 2022  00:27
Наталья Рыбакова

Лесники Татарстана провели лесовосстановительные работы на 1,5 тыс. гектаров

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В ходе реализации национального проекта «Экология» в Татарстане проведены работы по содействию естественному лесовосстановлению на площади 549 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«Такой способ воспроизводства лесов предусматривает создание благоприятных условий для естественного возобновления подроста ценных пород путем минерализации поверхности почвы, а также при валке деревьев. В этом году такие работы будут выполнены на площади более 2 тыс. гектаров», — сказано в сообщении.

В этом году лесники Татарстана провели работы по лесовосстановлению на площади 1,5 тыс. гектаров. Специалисты лесхозов продолжают заготовку семян основных лесообразующих пород.

Региональный проект «Сохранение лесов в РТ» в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Экология» реализуется с 2019 года. Его главная цель заключается в обеспечении баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.

 

#восстановление лесов
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