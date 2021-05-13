news_header_top_970_100
Минниханов: Я готов встретиться с родителями погибших школьников, обсудить меры поддержки
Минниханов: Я готов встретиться с родителями погибших школьников, обсудить меры поддержки
Вице-премьер Татарстана: действия учителей гимназии №175 помогли снизить число жертв
Вице-премьер Татарстана: действия учителей гимназии №175 помогли снизить число жертв
Врач ДРКБ сообщил, кого из пострадавших школьников везут из Казани в Москву
Врач ДРКБ сообщил, кого из пострадавших школьников везут из Казани в Москву
Ру Тат
news_header_bot_970_100
13 мая 2021  01:20
Наталья Рыбакова

Лесники Татарстана провели лесовосстановительные работы на 1,4 тыс. гектаров

news_top_970_100

В Татарстане во время весеннего лесокультурного сезона сотрудники лесхозов выполнили работы по лесовосстановлению на площади 1,4 тыс. гектаров. Лесные культуры посажены на 1295 га, работы по лесоразведению выполнены на 104 га, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«Всего в текущем году в республике по региональному проекту „Сохранение лесов в РТ“ нацпроекта „Экология“ будут проведены лесовосстановительные работы на площади 3,8 тыс. гектаров», — отметили в ведомстве.

Помимо этого, в течение года планируется заготовить более 11 тонн семян основных лесообразующих пород и вырастить 30 млн штук стандартного посадочного материала, добавили в министерстве.

В республике продолжаются и другие мероприятия по воспроизводству лесов. Работы по закладке овражно-балочных лесных насаждений выполнены на площади 1,3 тыс. гектаров, дополнению лесных культур — на 2,1 тыс. гектаров, посеву семян в базисных лесных питомниках — на 13 гектарах.

Национальный проект «Экология», как и другие нацпроекты, реализуется в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

нацпроект восстановление лесов
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное