Лесники Татарстана провели лесовосстановительные работы на 1,4 тыс. гектаров

В Татарстане во время весеннего лесокультурного сезона сотрудники лесхозов выполнили работы по лесовосстановлению на площади 1,4 тыс. гектаров. Лесные культуры посажены на 1295 га, работы по лесоразведению выполнены на 104 га, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«Всего в текущем году в республике по региональному проекту „Сохранение лесов в РТ“ нацпроекта „Экология“ будут проведены лесовосстановительные работы на площади 3,8 тыс. гектаров», — отметили в ведомстве.

Помимо этого, в течение года планируется заготовить более 11 тонн семян основных лесообразующих пород и вырастить 30 млн штук стандартного посадочного материала, добавили в министерстве.

В республике продолжаются и другие мероприятия по воспроизводству лесов. Работы по закладке овражно-балочных лесных насаждений выполнены на площади 1,3 тыс. гектаров, дополнению лесных культур — на 2,1 тыс. гектаров, посеву семян в базисных лесных питомниках — на 13 гектарах.

Национальный проект «Экология», как и другие нацпроекты, реализуется в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.