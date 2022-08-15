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Ру Тат
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Экология
15 августа 2022  21:05
Наталья Рыбакова

Для восстановления лесов в Татарстане добывают 300 килограммов березовых семян

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Татарстанские лесники активно заготавливают семена – сейчас они планируют собрать 300 килограммов семян березы, которые потом будут использованы для лесоразведения на сельскохозяйственных землях.

Собранный посевной материал отправят на проверку в Центр защиты леса РТ. Всего в этом году по республике планируется собрать не менее 11,4 тыс. кг семян. В третьей декаде августа специалисты отрасли приступят к заготовке семян липы, ясеня, а в сентябре – к сбору желудей, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Сохранение лесов».

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