Лесники Татарстана получат стимулирующие выплаты за лидерство в рейтинге Рослесхоза

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Первое место в рейтинге Рослесхоза по эффективности ведения лесного хозяйства в 2023 году занял Минлесхоз Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Татарстан второй год подряд лидирует в федеральном рейтинге благодаря эффективной работе по охране, защите и воспроизводству лесов. В 2023 году в республике было проведено лесовосстановление по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» на площади 3,6 тыс. га. Целевой индикатор регионального проекта «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» перевыполнен. Пожароопасный сезон в лесах прошел без чрезвычайных ситуаций», - рассказали в пресс-службе Минлесхоза РТ.

Кроме того, в республике сократилось количество нарушений лесного законодательства благодаря проведению контрольно-надзорных и профилактических мероприятий.

По итогам работы за прошлый год, 10 региональных лесных ведомств премируют за эффективную работу в области лесного хозяйств. Всего на эти цели из нераспределенного резерва субвенций ведомством выделено 43,2 млн рублей. Сотрудникам региональных лесных ведомств, занявшим лидирующие позиции в рейтинге Рослесхоза по эффективности ведения лесного хозяйства в 2023 году, направят стимулирующие выплаты.

По итогам рейтинга эффективности за 2023 года в топ-10 регионов вошли Татарстан, Вологодская, Нижегородская, Ленинградская, Тверская области, Карелия, Кировская область, Удмуртская и Чувашская республики, Смоленская область.