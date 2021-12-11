Лесники Татарстана по нацпроекту «Экология» заготовили 40 тонн семян сосен, дуба и березы

В Татарстане по нацпроекту «Экология» заготовлено 40,2 тонны семян основных лесообразующих пород. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«Сбор семян лесных растений является дополнительным показателем регионального проекта „Сохранение лесов в Республике Татарстан“ в рамках федерального проекта „Сохранение лесов“ нацпроекта „Экология“. В этом году мы перевыполнили установленный план на 251%. Заготовить такое количество семян стало возможным благодаря высокой урожайности дуба и березы. Все семена прошли проверку в Центре защиты леса РТ, выданы сертификаты об их качестве», — сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Всего в этом году собрано 40,2 тыс. кг семян, в том числе 395 кг сосны, 207 кг ели, 38 кг лиственницы, 1,1 тыс. кг березы , 40 кг липы, 790 кг ясеня и 37,6 тыс. кг. семян дуба. Заготовка семян велась на лесных участках, а также на лесосеменных плантациях и постоянных лесосеменных участках.