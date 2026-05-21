Лесники Татарстана оздоровили 44 гектара леса и обследовали 57 га

Лесники Татарстана провели лесопатологическое обследование леса на площади 57 га и санитарно-оздоровительные мероприятия на 44 га. Об этом сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ.

«Главная цель лесозащитных мероприятий заключается в повышении биологической устойчивости насаждений, предотвращении распространения болезней и снижении ущерба от вредителей», – сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Всего в 2026 году лесопатологическое обследование лесов запланировано на площади в 2,4 тыс. га, санитарно-оздоровительные мероприятия – на 1 тыс. га. Проведение работ соответствует целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие».