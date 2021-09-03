Минниханов поздравил лесников РТ со 100-летием Лубянского лесотехнического колледжа

Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию образования государственного органа управления лесным хозяйством Республики Татарстан и Лубянского лесотехнического колледжа, состоялось в Кукморском районе с участием Президента РТ Рустама Минниханова.

«От всей души поздравляю вас со знаковым событием — 100-летием создания Лубянского лесного техникума. Состояние материально-технической базы, уровень преподавания, оснащение этого колледжа соответствуют всем мировым стандартам. Здесь готовят специалистов к чемпионату мира WorldSkills. Уровень лесного хозяйства оценивается качеством лесов, а качество лесов оценивается качеством тех людей, которые там работают. Основная составляющая лесного хозяйства — специалисты отрасли, выпускники», — сказал Президент РТ на торжественном мероприятии.

Он поблагодарил ветеранов, которые стояли у истоков развития отрасли, и поздравил всех собравшихся с юбилеем, отметив, что «лесная отрасль, ее учебные заведения всегда будут под пристальным вниманием».

Замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко в своем выступлении назвал Татарстан лидером по лесовосстановлению и лесоразведению. В последние годы государство и республика выделяют серьезные деньги на техническое перевооружение.

«Вы участвуете в серьезных инфраструктурных проектах, компенсационном лесовосстановлении при строительстве дорог», — подчеркнул Аноприенко, обращаясь к лесоводам республики.

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников поприветствовал собравшихся на площадке лесотехнического колледжа.

«Большой праздник — сто лет лесному хозяйству республики. Вы действительно добились многого, в том числе благодаря поддержке руководства республики и личным усилиям. Уверен, что те студенты, которые сегодня учатся в лесном техникуме, достойно продолжат дело лесоводов Татарстана», — отметил гость.

Лучшие сотрудники отрасли были награждены государственными и ведомственными наградами. В мероприятии приняли участие руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков, министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров и другие.